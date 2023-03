Come pulire l'argento: ecco i rimedi "homemade"

I rimedi "della nonna" sono sempre i più efficaci. Anche e soprattutto per le faccende domestiche. Tra queste troviamo la pulizia dell'argento. Non solo posate, ma anche bracciali, collane e cornici. Capita spesso di notare come il nostro argento possa annerirsi anche nel giro di poco tempo.

Il motivo? Spesso le cause sono dovute all'ossidazione. Ovvero il contatto con gli acidi, oppure con il semplice ph della pelle. Infatti, se l'argento entra in contatto con la pelle di una persona con il ph alto (e quindi una sudorazione acida), avrà maggiore possibilità di ossidarsi.

Non solo, tra le cause dell'ossidazione - infatti - troviamo il contatto del rame con l'ossigeno presente nell'aria. Per preservare o conservare la lucentezza del nostro argento, basta osservare delle semplici regole. I metodi "homemade" sono i più efficaci. I prodotti indicati per la pulizia dell'argento sono diversi, tra questi troviamo: aceto (tra i più usati), il bicarbonato, la birra ed il dentifricio.

Tra le soluzioni più semplici ed anche più utilizzate troviamo la "soluzione dell'aceto". Un metodo efficace ed anche semplice, ma soprattutto veloce.

Ecco come fare: Riscaldate dell’acqua in una pentola capiente, aggiungere 50 grammi di bicarbonato per ogni litro d’acqua e attendere qualche minuto. Lasciare che si raffreddi ed immergere l’argenteria nella miscela. Dopo qualche minuto, si dovrà attendere che il nero dell'ossidazione scompaia. Sciacquare con cura a poi asciugare. Dopo qualche minuto l'argento tornerà a splendere.

Tra i rimedi più bizzarri ma anche utilizzati è la pulizia dell'argento con la Coca cola. La rinomata bevanda è un ottimo alleato per contrastare l'ossidazione dell'argento.

Ecco una breve guida: utilizzare un panno inumidito con la coca-cola pulendo la parte interessat. Oppure, sempre con cura, versare qualche goccia sull'argento. Attenzione a non "dimenticare" per troppo tempo la bibita sull'oggetto. Infine adopersarsi con un panno asciutto e pulire con cura.

Tutti i metodi ed i "prodotti" elencati hanno un'azione comune, ovvero quello di pulire ma anche di proteggere l'argento.