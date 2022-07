Odore di fritto, tutti i rimedi semplici e naturali per eliminarlo

Dalle cotolette alle patatine, senza tralasciare pesce e frittata. Insomma i cibi fritti sono un vero piacere per il palato, ma come fare per eliminare il cattivo odore dopo aver cucinato? Niente paura esistono alcuni rimedi semplici e veloci per risolvere il problema in poche mosse. Bisogna partire dalla scelta dell’olio giusto e adottare alcuni accorgimenti per eliminare la fastidiosa puzza di fritto:acqua e alloro, aceto,limone, prezzemolo, mela e non solo. Ecco i nostri consigli utili da applicare in cucina per avere un ambiente pulito e profumato.

Alcuni consigli per eliminare gli odori di frittura

Innanzitutto ci sono dei piccoli accorgimenti da seguire prima di cominciare a friggere le vostre pietanze. Assicuratevi che la porta della cucina sia chiusa e soprattutto usate l’olio giusto,olio di mais o di semi, l’importante è che sia di qualità. Dopo aver cucinato lavate immediatamente le pentole immergendole nell’acqua con il detersivo.

I rimedi naturali per far sparire la puzza di fritto velocemente

Acqua e alloro: versate in un pentolino l’acqua aggiungete qualche foglia di alloro e fate bollire per 5-10 minuti, eliminerà il cattivo odore.

Acqua e aceto: Accanto alla padella della frittura metterne un'altra con dentro acqua e aceto e lasciatela bollire per tutta la durata della frittura.

Acqua e chiodi di garofano: in alternativa all’aceto si possono usare i chiodi di garofano, profumeranno l’ambiente in un batter d’occhio.

Mela: aggiungete una fettina di mela nell’olio durante la frittura.

Succo di limone: da aggiungere all’olio prima di cominciare a friggere.

Scorza di limone: se non si vuole usare il succo di limone si può immergere nell’olio anche qualche scorza di limone.

Prezzemolo: Prima di friggere aggiungere un mazzetto di prezzemolo nella pentola, non sarete delusi.