Vuoi cambiare il colore delle ortensie? Ecco come fare

L’ortensia è un fiore presente in molti giardini e balconi in grado di ravvivare e dare un tocco di colore agli esterni. Il merito è dei suoi fiori grandi e dalle nuance vivaci che rendono l’ambiente immediatamente più allegro.

La pianta originaria della Cina, è arrivata in Europa nel XIX secolo e si è subito diffusa per la sua facilità di coltivazione. Potandola una volta l’anno, nel periodo che va da Gennaio a Marzo, la fioritura è abbondante. I fiori dalla caratteristica forma sferica, hanno colori particolari, questo è proprio uno degli aspetti caratteristici della pianta. È possibile comunque cambiare colore della pianta e soprattutto in modo del tutto naturale. Vediamo come fare.

Il colore dipende dal pH

L’ortensia è una delle poche piante che può cambiare colore naturalmente e molto dipende dal terreno in cui viene coltivata. Questo vale solo per due varietà: la Hydrangea macrophylla e la Hydrangea serrata, in questo caso se il terreno è acido il risultato sarà una nuance intensa, mentre se ha una conformazione più alcalina il colore sarà più tenue. Per cambiarlo, quindi dovete intervenire sul pH del terreno in cui viene coltivata.

Come avere un’ortensia bianca

Le ortensie bianche non cambiano colore

Le ortensie bianche sono belle e candide, ma sono anche le uniche la cui colorazione non può essere cambiata. Questo però, non vi impedisce di rendere il bianco ancora più intenso. Per riuscirci il terriccio deve essere concimato con azoto e fosforo, in modo da aumentarne il pH. Subito dopo dovete irrigare solo il terreno evitando i fiori e le foglie, per non rovinarle, inoltre per ottenere un colore più intenso posizionate l’ortensia a mezz’ombra e non al sole diretto per far sì che non si schiarisca.

I segreti per avere l’ortensia blu

Per diventare blu le ortensie hanno bisogno di un terreno acido

Nel caso in cui abbiate un’ortensia rosa o viola e volete modificare il colore facendola diventare blu, dovete rendere il terreno acido, portandolo a un livello più basso di 6,5. Usate del concime ricco di potassio e con basso contenuto di fosforo, a cui aggiungere alle radici ferro e alluminio.

Per un blu più intenso potete inserire vicino alle radici un filo d’acciaio che una volta corroso verrà assorbito. Inoltre, per conservare il colore blu aggiungete dei fondi di caffè così da mantenere l’acidità.

I consigli per avere l’ortensia rosa

Per le ortensie rosa il terreno deve essere alcalino

Nel caso in cui dall’ortensia blu, vogliate passare a una rosa, il meccanismo è lo stesso, ma in questo caso il pH deve essere alcalino, quindi superiore a 6. In questo caso basta aggiungere al terreno la cenere di legna e il nitrato di calcio da far assorbire attraverso l’irrigazione.