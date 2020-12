Addobbi di Natale creativi

Non avete ancora fatto l'albero di Natale? E' il periodo in cui tutte le nostre case si vestono a festa pronte a farci respirare in pieno l’aria del Natale; rosso, oro, verde, bianco sono i colori che impazzano, luci e stelle di Natale addobberanno balconi e ringhiere.

E voi? Non avete ancora idea di come addobbare l’albero di Natale?

Ecco allora alcune idee carine e veloci per realizzare gli addobbi per l’albero di Natale in base ad uno stile più minimal o classico, come più vi aggrada.

Chi ama la tradizione e lo stile classico, in genere, decora l’albero con palline colorate, glitter e addobbi di varie dimensioni ben mescolati tra di loro, non mancheranno le luci, il tulle in tinta da legare a fiocco qua e la, e la punta a forma di stella, per rendere questo tipo di addobbo più originale.

Se invece la vostra passione sono gli alberi di Natale che si vedono nei film americani, allora si deve optare per degli addobbi con nastri di stoffa, cuori di peluche, palline morbide accanto a quelle luccicanti che potete realizzare con quello che avete in casa; non devono poi mancare i pacchi colorati da mettere ai piedi dell’albero e l’abete, che sia naturale o artificiale, deve essere grande e pieno di colori.

Per chi ama lo stile minimal invece, l’albero può essere naturale, ma piantato in vaso o decisamente artificiale o fatto di rami secchi, decorato con simboli monocromatici della pace o con figure con uccellini, nidi, pigne, foglie di campagna, stelle di Natale, fiori e tutto ciò che richiama la natura.

Se si desidera uscire dagli schemi, ci sono sempre gli alberi alternativi, da realizzare senza abete ma con tavole di legno, rami, della corda o pannelli di plastica o di metallo; anche per gli addobbi date sfogo alla vostra fantasia, questi alberi possono essere addobbati come preferite: tappi di sughero colorati e glitterati, fili di lana colorata al posto dei più classici nastri o magari addobbi realizzati con carta da giornale o di riviste riciclate.