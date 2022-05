La rivoluzione del 5G per un Internet sempre più veloce

La trasformazione digitale non può avvenire senza un’adeguata tecnologia. E l’esperienza della pandemia conferma quest’idea: il bisogno di avere connessioni internet stabili e, soprattutto, veloci è di fondamentale importanza. Non a caso negli ultimi anni si parla sempre più di 5G.

Questa tecnologia, uno standard di quinta generazione pensato soprattutto per i dispositivi mobili, è in grado di garantire velocità molto elevate sia per quanto riguarda la fase di download sia per la fase di upload: c’è un vero e proprio balzo in avanti in termini di prestazioni, con caricamenti e tempi di attesa molto ridotti.

Una rivoluzione nel mondo della connettività

Con la nuova ampiezza di banda e una velocità di molto superiore, non è sbagliato parlare di rivoluzione nel mondo della connettività. Ciò è visibile, banalmente, nel download di un video in HD: per esempio, se con il 4G servivano 10 minuti, con la rete 5G ci vorranno 10 secondi.

La bassa latenza, inoltre, permette finalmente di collegare sensori e dispositivi in maniera molto più immediata, riducendo il rischio di interruzioni. Per questo motivo, il 5G è un acceleratore formidabile per la digitalizzazione di imprese, pubbliche e privati e istituzioni.

Migliori performance per servizi sempre più smart

Tra gli operatori che più stanno investendo in questa tecnologia c’è Linkem, società che offre Internet senza linea fissa (e senza limiti) con grande facilità di attivazione, il cui obiettivo è permettere alle persone di avere connessioni veloci e performanti e, allo stesso, tempo creare un ecosistema favorevole per tutta la comunità.

Il programma di transizione di Linkem è finalizzato proprio alla piena digital transformation del territorio: fenomeno di cui possono beneficiare comuni come Agrigento e le aree vicine, le aziende e la Pubblica amministrazione, i quali potranno ottimizzare i servizi per i cittadini in un’ottica sempre più smart.

Connessioni veloci e senza fili con Linkem

Per scoprire tutte le offerte disponibili e avere rapidamente internet a casa basta compilare il form online e si verrà contattati da un operatore. Inoltre, oggi Linkem lancia la Linkem 5G Promo Easy 12 mesi, che garantisce chiamate illimitate da casa tramite tecnologia VoIP e internet veloce, senza linea fissa fino 1 Gigabit. Si potrà usufruire di uno sconto sul contributo iniziale di attivazione, ottenere una connessione in pochi giorni ed essere assistiti in maniera continuativa da tecnici specializzati.