Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dalle vittime delle interdittive antimafia ai truffati con sms Nexi Ma anche l'inedita storia del pallone d'oro 1982 Paolo Rossi che giocava a calcio a Porto Empedocle, la crisi dei cinema con la buona notizia della riapertura dell'Astor e poi quando il lavoro diventa malattia, ossia Burnout

Hanno perso tutto. È bastata qualche frequentazione o una parentela pesante con un condannato per mafia e si sono visti notificare un'interdittiva. Ossia un provvedimento amministrativo che ha lo scopo di mettere all'angolo le aziende che hanno contatti e legami con il malaffare, un atto che mira a evitare l'ingerenza della mafia negli appalti pubblici. Gioacchino Schicchi ha ricostruito l'emblematico caso del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli rimasto, a causa di più interdittive antimafia che colpirono le aziende del raggruppamento, un'eterna incompiuta, ma ha raccolto anche la storia di una imprenditrice a cui venne revocato l'incarico del Comune perché un suo parente era stato condannato all'ergastolo quando lei era ancora bambina. La donna è stata riabilitata dal Tar, ma porta dentro di se tanta rabbia. "Va rivisto il modo in cui si realizzano le istruttorie", ha auspicato un avvocato.



Soldi, tanti soldi, sono stati persi dagli agrigentini truffati con finti sms di Nexi o con l'abbaglio delle criptovalute. Raggiri nuovi che si aggiungono a quelli portati a termine, quasi in tutto l'Agrigentino, dal fasullo maresciallo dei carabinieri che, parlando di gravi incidenti stradali e del concreto rischio d'arresto, terrorizza nonnine e mamme. Donne disposte a tutto pur di salvare nipoti e figli. Concetta Rizzo ha scoperto però che in un paese della provincia i truffatori, con messaggi di testo apparentemente inviati dalla PayTech, sono riusciti ad appropriarsi di dati personali e codici: a cinque correntisti, in quattro giorni, sono stati rubati circa 150 mila euro.

Francesco Di Mare, per Dossier, ha raccontato l'inedita storia del piccolo Paolo Rossi, pallone d'oro 1982, che giunse a Porto Empedocle insieme al padre, chiamato per un lavoro all'Italcementi, e subito si rivelò un prodigio del calcio. A ricostruire quello che avvenne nel 1967, in un minuscolo campo in terra battuta, è stato un compagno di giochi del Pablito Mundial: "Savaturi" Belviso.



Il 2025, con Capitale italiana della cultura, potrebbe essere l'anno del cambio passo. Ma per intanto, le sale cinematografiche siciliane sono tornate a svuotarsi. Nel 2023 l'effetto "Barbenheimer" ha salvato l'annata, riportando incassi e presenze quasi a livelli pre Covid. Ma lo scorso anno, il botteghino è tornato a piangere lacrime amare. Francesco Sicilia ha provato a capire quali sono i nodi che hanno intrappolato il grande schermo e se esistono eventuali vie d'uscite. La buona notizia è che in autunno verrà riaperto il cinema Astor, chiuso dal marzo del 2020.



Dossier si è inoltre soffermato sul Burnout, ossia quando il lavoro diventa una malattia.Il disagio psicologico legato alla sfera lavorativa si concentra anche, soprattutto, nell'Agrigentino. Rosaura Bonfardino, dati alla mano, ha spiegato che effetti ha la sindrome che, nel 2024, è cresciuta di oltre il 145%, ma anche quali sono i mestieri più colpiti. Sono stati contattati anche due luminari del settore che hanno chiaramente illustrato quali sono i campanelli d'allarme.