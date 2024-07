Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dalle metafore del boss al 41 bis all'ultimo sorriso di Stefano Pompeo

L'ex avvocato Angela Porcello al momento dell'arresto

La metafora del carciofo per designare la successione e la proclamata volontà di andare in Svizzera per ordinare la pax mafiosa. L'ex avvocato Angela Porcello, ascoltata al processo a carico di 9 imputati della maxi operazione "Xydi", ha rivelato quali messaggi in codice venivano usati dal boss Giuseppe Falsone, detenuto al 41 bis, di cui la donna era difensore. Gerlando Cardinale, per Dossier, ha seguito la deposizione dell'ex professionista che, già dal maggio del 2021, quattro mesi dopo l'arresto, ha iniziato un percorso di collaborazione che, tuttavia, la Dda ha bocciato. L'ex penalista, condannata a 15 anni e 4 mesi, in aula ha anche accusato l'ex compagno Giancarlo Buggea.



Dell'emergenza carcere di Agrigento, ma non soltanto, si è occupato Calogero Giuffrida. Al Pasquale Di Lorenzo, agenti, sovrintendenti e ispettori della polizia penitenziaria sono costretti a turni massacranti, anche di 12 ore. E quasi all'ordine del giorno, sono bersaglio di aggressioni da parte dei detenuti, molti dei quali hanno dei gravi disturbi psichici. Troppi i reclusi: oltre 100 in più rispetto alla capienza e poche le guardie. Le sigle sindacali lanciano l'allarme: "Lo Stato non riesce a ripristinare le regole". "Il vero problema – dice a Dossier il garante dei detenuti in Sicilia, Santi Consolo - non è l'indice di sovraffollamento, ma il degrado delle strutture penitenziarie, la povertà di offerte trattamentali e l'incapacità a dare risposte nell'immediato".



Giuseppe Caruana ha raccolto l'inedito racconto del medico rianimatore Antonio Liotta che la sera del 21 aprile 1999, in ospedale, si ritrovò davanti, negli ultimi istanti di vita, il piccolo Stefano Pompeo. Nonostante siano trascorsi più di 25 anni, Favara non ha mai smesso di chiedere giustizia per il bimbo vittima innocente della mafia. "Non sono mai riuscito a dimenticare, vedere l’innocenza e la genuinità di un bambino colpito a morte mi portò ad avere un sentimento di rabbia e di impotenza", ha detto Liotta.



La mappa degli autovelox fissi e mobili, in provincia, ma anche lungo le principali strade statali che portano a Palermo o a Gela, è stata invece tracciata da Concetta Rizzo che ha raccolto tutti i dati - in alcuni casi veramente da record - delle contravvenzioni elevate. Occhio, inevitabilmente, al tanto polemizzato dispositivo fisso, lungo la statale 640, poco prima della rotonda San Pietro. Mentre c'è ancora chi parla di "bancomat per i comuni", sindaci e polizia stradale non hanno dubbi e a Dossier dicono: "Evitati migliaia di scontri mortali". La Cassazione però avverte: "Non vanno nascosti".



Fotocamera al collo e smartphone in tasca, Gerlando Cardinale ha realizzato un reportage all'interno di Parco Icori, costruito quasi 50 anni fa, inaugurato una mezza dozzina di volte e abbandonato. L'area verde, che potrebbe ospitare eventi di ogni tipo anche di caratura nazionale, è contrassegnata da discariche, giacigli di fortuna e persino dal rischio di cadere in un tombino scoperto. Il sindaco di Agrigento ha però annunciato, in esclusiva a Dossier, un progetto per farne il quartier generale degli eventi legati ad Agrigento capitale della cultura 2025.



In affitto fari e caserme, ma anche depositi di munizioni, carceri, ville d'epoca e torri di avvistamento. L'agenzia del Demanio offre strutture in concessione fino a cinquant'anni per farle diventare alberghi di lusso o luoghi di richiamo turistico capaci di generare milioni di euro non solo ai privati che se li aggiudicano, ma all'intero territorio con assunzioni e posti di lavoro. Federica Virga ha radiografato tutti i beni dismessi che potrebbero non soltanto rinascere, ma trasformarsi in un autentico volano. E fra questi anche l'ex carcere San Vito di Agrigento.