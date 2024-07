Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dai miracoli di San Calò ai percorsi e costi del turismo a cavallo Scoperta la tribù delle Harley-Davidson, ma anche le storie dei bambini plusdotati: quelli con un elevato quoziente intellettivo. Svelati i retroscena delle indagini che hanno portato a Canicattì all'arresto di 3 persone, tra cui lo stiddaro Antonio Maira, accusate di estorsione e raccontati i casi di usura, il traffico illecito di rifiuti, i rapporti della "famiglia di Sciacca con la politica e i tentativi di controllo del voto delle amministrative

San Calogero fra la sua gente

"Tra gli agrigentini e San Calogero c’è un rapporto di fraternità e di sangue". Lo diceva Giuseppe Pitrè. Nei giorni dedicati alla fede e alla devozione per le grazie ricevute e invocate, Dossier non poteva esimersi dal raccontare, e sono in tanti a non saperlo, che nella sagrestia del santuario c'è una stanza dei miracoli. Andrea Cassaro ha raccolto, dalla viva voce di un papà, l'ex sindaco di Agrigento Lillo Sodano, il racconto della guarigione del figlio neonato dopo che è stato spogliato e fatto salire sulla vara del santo nero. Ma ha anche riportato le testimonianze di chi non poteva aver figli, di chi ha avuto un incidente e di chi era gravemente malato. E San Calò, come lo chiamano tutti gli agrigentini devoti, ha esaudito le preghiere e le richieste di aiuto.



Il gran caldo sta facendo scoprire, anche ai non appassionati, che, nell'Agrigentino, è boom di equiturismo. Calogero Giuffrida, per Dossier, illustra quali sono i percorsi e le mete più gettonate, ma anche i costi. E porta alla luce il giro di affari che coinvolge diversi settori: dall’agricoltura al marketing, dall’artigianato alle strutture ricettive. Pronti a partire i lavori per la prima ippovia della Sicilia: 14 tappe ad anello che attraverseranno l’intero territorio dell’area interna dei Sicani.



Estate è anche il tempo per rimettersi in sella, alla ricerca di libertà. Dossier ha scoperto e seguito la tribù delle Harley-Davidson: uno dei gruppi di appassionati che non bada agli stereotipi. Non solo barba lunga e tatuaggi, la leggendaria moto è adatta a ogni tipo di personalità. Andrea Cassaro, indossando il tradizionale gilet, per capire meglio l'affascinante mondo è stato al Licata Chapter Italy #6612 e ha raccolto la voce degli harleysti: "Quando giri la chiave e la accendi, l’umore ti cambia e non ti stanchi mai di guidarla. Più che una moto è una filosofia di vita che sposi quando la acquisti".

Giulio Giallombardo si è occupato invece dei bambini plusdotati, quelli con un elevato quoziente intellettivo che in classe si annoiano perché sanno già tutto. C'è chi a 6 anni ha imparato da autodidatta a leggere e scrivere in giapponese o in cirillico, c’è chi si lancia in calcoli matematici e chi brilla al pianoforte o nel canto. Dossier racconta alcuni dei casi seguiti dal principale centro di riferimento dell'Isola.



Occhio attento, come sempre, anche all'inchieste e agli arresti della settimana. Concetta Rizzo, per Dossier, ha svelato i retroscena delle indagini che hanno portato al fermo di tre persone, tra cui lo stiddaro Antonio Maira. A Canicattì, anche per affittare un magazzino e aprire un'officina, serve il permesso della Stidda.

Ma ha anche raccontato le estorsioni e i pianificati danneggiamenti fatti con il tritolo, nonché i casi di usura, il traffico illecito di rifiuti, i rapporti della "famiglia di Sciacca con la politica e i tentativi, più o meno riusciti, di controllo del voto delle amministrative. La mafia, secondo quanto è emerso dalle ordinanze di custodia cautelare, riusciva a mettere le mani pure sui lavori della Protezione civile.