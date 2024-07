Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier: dalle lunghe attese in pronto soccorso ai buchi in pianta organica Radiografia comune per comune del "tesoro" dei boss nell’Agrigentino: sono 823 gli immobili sottratti a capimafia e gregari di Cosa nostra. Ma anche viaggio nei circoli più esclusivi dove per entrare bisogna essere raccomandati e focus su quanto sia facile morire di lavoro

Una giornata dentro al pronto soccorso di Agrigento. Dossier è entrato nell'ospedale San Giovanni di Dio ed ha documentato, anche con video, quello che succede: pazienti nei corridoi che aspettano fino a 6 ore per gli esiti di un esame. Giuseppe Caruana si è ritrovato davanti a una coppia di stranieri, con un neonato, che per 8 ore ha atteso il foglio di dimissioni per l'uomo che aveva accusato un malore. In prima linea, naturalmente, medici e infermieri non riescono a fronteggiare l'emergenza.



Concetta Rizzo, raccontando la storia di un Oss sessantenne che ha atteso per 35 anni la stabilizzazione, ha fatto il punto della situazione sulla pianta organica dell'Asp: sui 1.133 medici previsti il "buco" è di quasi la metà. Ma ci sono carenze anche tra gli operatori socio-sanitari, tra gli ausiliari specializzati e tra gli infermieri. L'operatore socio sanitario, ascoltato in video intervista da Dossier, ha esortato tutti i suoi ormai ex colleghi precari: "Mai arrendersi". A combattere la battaglia per dare futuro occupazionale ed economico ai lavoratori dell'Asp, il neo direttore generale Giuseppe Capodieci.

Dalla sanità ai beni confiscati alla mafia. Calogero Giuffrida ha realizzato un focus sul "tesoro" dei boss nell’Agrigentino: sono 823 gli immobili sottratti a capimafia e gregari di Cosa nostra. Dossier ha fatto una radiografia comune per comune: tanti gli sprechi, ma non mancano gli esempi virtuosi. Scoperte le novità in arrivo per Menfi, Ribera, Favara e Siculiana e raccolto l'appello dell'associazione A testa alta: "Serve più impegno delle amministrazioni".



Questa settimana, Gioacchino Schicchi è stato nei circoli più esclusivi dell'Agrigentino: un viaggio all'interno dei salotti buoni della città dei Templi, Canicattì e Racalmuto, dove per diventare soci non serve essere ricchi ma "raccomandati". Si tratta di luoghi di un'altra epoca, con divani in pelle, biliardi, tende pesanti e architetture da "Belle époque", ma hanno un fascino - e sono dei veri e propri club d'élitee - che resiste ancora oggi.



Agrigento, Palermo e Trapani, per incidenza di infortuni sul lavoro, nel primo trimestre del 2024, sono state inquadrate in "zona rossa" con una media superiore a quella nazionale. Concetta Rizzo, per Dossier, ha contattato muratori, giardinieri e operai tuttofare disposti a prestare manodopera senza garanzie ed ha portato alla luce, sentendo anche i sindacalisti, come i subappalti a cascata, i pochi controlli e gli impiegati in nero tratteggino il quadro di come, molto spesso, si muore di lavoro in Sicilia.