Fare spesso la pipì, quali possono essere le cause: risponde l’urologo

Urinare più frequentemente del solito può essere dovuto a diversi fattori. Tra questi il freddo intenso, l’assunzione di più liquidi, o di determinati liquidi come alcol o caffè che sono irritanti per la vescica tanto da far venire più spesso lo stimolo. "La vescica - spiega a Today Paolo Verze, docente di Urologia presso la Università degli studi di Salerno - si può definire un 'organo intelligente', che quindi può essere influenzata da fattori comportamentali, situazione esterne. A chi di noi non è mai capitato di avere esigenza di urinare in condizioni di stress, tipo un esame o un colloquio di lavoro? Esistono tante situazioni non patologiche, quindi non malattie, in cui alcuni soggetti riferiscono una minzione frequente".

"Attenzione, però - continua l’urologo -, se la frequenza eccessiva non fosse solo occasionale, potrebbe essere indicativa di una cattiva 'abitudine' della propria vescica, derivante dal fatto che con i propri comportamenti non si è mai portata a sviluppare la capacità di contenere quantità normali di urina". Ma dietro a una minzione frequente possono nascondersi anche "fattori patologici" come ad esempio un’infezione del tratto urinario, un diabete non controllato o l'ipertensione. E’, pertanto, importante non sottovalutare mai questo disturbo e sottoporsi ad un controllo medico se si protrae nel tempo.

Prof. Verze, quante volte al giorno bisognerebbe urinare? Esiste un numero giusto?

"Non esiste un numero preciso, diciamo da manuale, di volte al giorno in cui bisogna urinare. Molto dipende dal sesso ed età del soggetto, da quanti liquidi si assumono, da che tipo di cibi si consumano, dalla stagione in cui ci si trova e quindi il livello di sudorazione che ne consegue. Diciamo che un numero medio di minzioni si aggira intorno alle 4-6 durante le ore diurne".

Stiamo andando incontro alla stagione invernale, quindi la domanda è d’obbligo. Tra le cause 'non patologiche’ di una minzione frequente c’è anche il freddo intenso. Perché questo aumenta la frequenza con cui si fa pipì?

"Molte volte, l’aumento dello stimolo ad urinare coincide con l’arrivo della stagione invernale. La relazione tra freddo e stimolo ad urinare si spiega perché il corpo deve mantenere la temperatura costante a 36 gradi, in modo da permettere a tutti gli organi di funzionare in condizioni ottimali. Per farlo, l’organismo contrae i vasi sanguigni delle estremità periferiche (piedi e mani). Lo scopo di questa contrazione è portare più sangue al cuore per tenerlo al "caldo". La conseguenza è che aumenta la pressione sanguigna, che il corpo cerca di abbassare, e lo fa eliminando i liquidi in eccesso. Per questo, quando fa freddo, lo stimolo a eliminare l’urina, che è un liquido in eccesso, si manifesta con più frequenza del normale".

Quando si parla di vescica iperattiva?

"La vescica iperattiva rispetto a quanto detto finora rappresenta una vera e propria condizione patologica. Come definisce lo stesso termine, la vescica è come se fosse più attiva del normale, per cui si sviluppano delle contrazioni improvvise, involontarie ed intense della parete muscolare della vescica, che possono causare semplicemente uno stimolo minzionale molto forte oppure provocare vere e proprie perdite di urina (incontinenza da urgenza). La cause sono molte, fra queste per lo più condizioni neurologiche".

Se è vero che la capacità di trattenere l’urina è indice di una buona capacità sfinterica e di un pavimento pelvico tonico, perché è considerata una cattiva abitudine?

"Diventa una cattiva abitudine nel momento in cui si trattiene la minzione in maniera eccessivamente prolungata. Questo accade soprattutto alle donne, che, avendo una vescica con pareti più sottili, sono tendenzialmente in grado di trattenere a lungo, fino a farla diventare una cattiva “consuetudine” che può in qualche caso più serio configurare un quadro di "vescica sfaticata". I rischi principali sono di tipo infettivo, provocati dal ristagno urinario prolungato che rappresenta una condizione ideale per lo sviluppo dei batteri".

E’ vero che bere poco non fa fare meno pipì?

"Chi ha problemi di frequenza minzionale eccessiva pensa di poter risolvere o comunque migliorare la sua condizione riducendo drasticamente la quantità di liquidi che assume. Purtroppo non è una soluzione adeguata, anzi addirittura può diventare più dannosa, dal momento che si avranno urine costantemente iper-concentrate che risultano ancor più irritanti per la vescica e tendenzialmente anticipano lo stimolo. Ne consegue che il soggetto avrà ancora più esigenza di urinare"

Quando l'esigenza di urinare spesso può essere il sintomo di problemi alla vescica o alla prostata?

"Una volta escluse le condizioni "benigne" come quelle ambientali e comportamentali, ci sono molte patologie che provocano un aumento della frequenza minzionale. Si pensi alle infezioni urinarie, al diabete scompensato, all’ingrossamento e all’infiammazione della prostata. Poi ci possono essere situazioni ancor più gravi come gravi patologie neurologiche o tumori vescicali avanzati che infiltrano la parete".

Alzarsi per andare in bagno di notte è un fenomeno molto comune. Quando è patologico? E quali possono essere le cause?

"La frequenza urinaria notturna prende il nome di "nicturia", e con questa si identifica l’interruzione del sonno per la specifica esigenza di urinare. È necessario sempre comprendere se è associata o meno una poliuria, cioè la produzione di una quantità eccessiva di urine, oppure si tratti di uno stimolo ripetuto. Sicuramente si può considerare un fenomeno frequente, ma considerando che un adulto dorme circa 6-8 ore per notte, in assenza di patologie o di circostanze particolari (come una cena durante la quale si è bevuto molto), non dovrebbe essere necessario alzarsi per urinare. Per questo nel caso di nicturia transitoria e "comportamentale", è buona norma ridurre l'assunzione di liquidi dalla cena in poi, evitare tisane, eccessiva assunzione di alcolici o bevande con caffeina soprattutto durante la cena o nel post. Qualora la nicturia risulti intensa e soprattutto costante è necessario ricercarne la causa specifica. Di solito le principali sono l’iperplasia prostatica benigna, il diabete mellito ed il diabete insipido, l’ipertensione".