Colpi di calore, cosa fare per limitare le conseguenze

Con le temperature in continuo rialzo sono inevitabili le conseguenze sul nostro organismo. Tra gli effetti indesiderati del caldo c’è soprattutto il colpo di calore, che può colpire indistintamente tutti ma con maggiore incidenza anziani, soggetti fragili e bambini. Uscire o fare sport nelle ore troppo calde, sforzo fisico, eccessiva esposizione al sole, queste tra le cause scatenanti. Scopriamo insieme come riconoscere i simtomi, come limitare gli effetti negativi e come contrastare il fenomeno particolarmente diffuso in questo periodo dell'anno.

Come e quando si manifesta il colpo di calore

Alla base dei colpi di calore ci sono temperature elevate e umidità nell’aria. La presenza di afa nelle ore più calde della giornata complica ulteriormente le cose. Si possono verificare anche quando il nostro corpo è impegnato in un’attività che richiede sforzo fisico. Come riconoscere che si tratta di un colpo di calore? Ci sono dei sintomi specifici: sensazione di svenimento, mal di testa, disorientamento, aumento della temperatura corporea, sudorazione assente, agitazione e allucinazioni.

Come contrastare il colpo di calore

Quando una persona è colpita da questi sintomi è opportuno trasferirla in un luogo più fresco e ventilato, farla sdraiare con le gambe leggermente rialzate rispetto al colpo esponendola all'aria di un ventilatore se è possibile. Porre sulla testa una borsa del ghiaccio può essere utile e se il soggetto ha perso conoscenza bisogna fargli bere acqua e zucchero a piccoli sorsi. Nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare chiamare un’ambulanza.

Come prevenire il colpo di calore

-Evitare eccessiva esposizione al sole nelle ore più calde

- Limitare l’attività fisica

- Bere molta acqua

- Coprire il capo con un cappello

- Si consiglia l’utilizzo di abiti chiari, quelli scuri attirano i raggi solari.