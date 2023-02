Mani e piedi freddi? Le soluzioni naturali fai da che non deludono mai

Soffrite di mani e piedi freddi? Spesso si tratta di un fastidio non sempre legato alle temperature rigide perché può presentarsi anche durante la stagione estiva. Ma quali possono essere le cause? Una vita sedentaria, abitudini sbagliate, cattiva circolazione sanguigna, ormoni e tanto altro. Tanti dunque i motivi legati a mani e piedi freddi, ma esistono anche delle soluzioni pratiche da adottare. Vediamo insieme i rimedi naturali che possono aiutare a contrastare questo problema.

Movimento

Passare molto tempo seduti non fa bene. Se il lavoro impone una vita sedentaria non resta che fare piccole pause nelle quali fare brevi camminate o movimenti circolari con le braccia. Il movimento per chi soffre di questi disturbi è fondamentale.

Pediluvio

Per riattivare la circolazione delle gambe o per i dolori è sempre utile fare un pediluvio rilassante e salutare magari prima di andare a dormire. Un’ottima soluzione può essere prediligere un pediluvio a base di prodotti naturali come bicarbonato di sodio e succo di limone. Provare per credere.

Massaggi

I massaggi non devono mancare perché riattivano la circolazione e soprattutto danno sollievo immediato. Concedersi dei massaggi non potrà che essere utile per la nostra salute

Spezie

Per favorire la circolazione si consiglia di assumere alcune spezie molto efficaci, tra cui peperoncino fresco, tabasco e zenzero. Da evitare alcolici, peggiorano la situazione.

Docce calde e fredde

Un’altra soluzione può essere un’alternanza di temperatura dell’acqua durante la doccia, un vero toccasana per la vostra circolazione.