Grasso in eccesso e gonfiore? Ecco i cibi per perdere peso in fretta

Dovete ancora rimettervi in forma dopo le abbuffate delle feste? Allora non resta che ripartire dalle sane abitudini fatte di alimetazione giusta ed esercizio fisico. Ma quali sono gli alimenti brucia grassi immancabili nella dieta? Ci sono alcuni frutti, bevande e non solo che se associati a cibi sani possono aiutare a perdere peso o a tenere a bada la fame. Vediamo gli alimenti immancabili nella nostra dieta.

Partiamo dal tè verde. Grazie alla presenza di teofilina e teobromina ha proprietà diuretiche che aiutano ad accelerare il metabolismo. Contiene inoltre vitamine A e C e tra le numerose proprietà protegge il sistema cardiocircolatorio è antiossidante e aiuta a rendere più forte il sistema immunitario. Nella lista non può mancare il pompelmo. Questo agrume a basso contenuto calorico contiene molta acqua e fibre e ha la capacità di trasformare i grassi in energia. Ottimo alleato per fegato, stomaco e cuore. Da segnalare anche l’aceto di mele, prezioso per ridurre il colesterolo ematico, inoltre è antiossidante e antinfiammatorio. Inserirlo nell’alimentazione contribuisce ad attivare il metabolismo e aiuta a digerire.

Amico della salute è il peperoncino. La presenza di capsaicina riduce l’appetito e attiva il metabolismo. Non dimentichiamo che il peperoncino è un antidolorifico naturale ed è un toccasana per l’apparato circolatorio.