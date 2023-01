Addio alle vecchie palestre, ad Agrigento la prima fitness boutique siciliana

Che allenarsi faccia bene al corpo e alla mente, ormai è noto a tutti e a confermarlo vi sono numerosi studi e ricerche.

Purtroppo non si ha sempre la possibilità di andare in palestra, oppure di allenarsi a casa, e questo ci porta sempre più ad adottare uno stile di vita sedentario che è stato dimostrato essere tra le primissime cause di problematiche di salute e malattie croniche.

L’Oms raccomanda di svolgere almento 150 minuti di attività fisica a settimana, ma come fare se la frenesia della vita quotidiana non ci consente di avere uno stile di vita sano e attivo?

La soluzione sarebbero allenamenti su misura, cuciti sulle esigenze e caratteristiche della singola persona e, magari, veloci ma efficaci al tempo stesso.

La prima autentica fitness boutique ad Agrigento

Addio alle vecchie e affollate palestre: nasce, al villaggio Mosè, ad Agrigento la prima fitness boutique della Sicilia, un concept ideato negli Stati Uniti alcuni anni fa che parte da una concezione diversa rispetto alla comune idea di esercizio fisico, e punta sul benessere e miglioramento della persona attraverso allenamenti “sartoriali”.

In una società in costante cambiamento, infatti, dove il tempo diventa sempre più prezioso, la tecnica EMS cioè l’elettrostimolazione muscolare diventa una nuova e interessante possibilità per chi conduce una vita sedentaria, e non riesce a dedicare ore e ore durante la settimana a mantenersi in forma e all’attività sportiva. Ciò che si riesce a fare in 20 minuti al posto di 2 ore è sorprendente: parola di Margarita Lanzini, titolare del “Carma Fitness Lab”, che utilizza questa tecnica con importanti risultati.

“Utilizziamo macchinari particolarmente innovativi e sofisticati e proponiamo un nuovo format di allenamento in cui poniamo al centro ogni singolo cliente, analizzando le sue esigenze e velleità e studiando esercizi personalizzati”.

Carma Fitness Lab e la tecnica di allenamento EMS

Carma Fitness Lab non è un luogo di allenamento affollato di gente, con numerosi macchinari, ma un centro dove poter toccare le fibre più profonde dei muscoli senza pesare sulle articolazioni.

L’allenamento è svolto a corpo libero, con addosso un’attrezzatura leggera che rilascia impulsi a bassa frequenza in grado di contrarre la muscolatura. L’atleta risponde a tale contrazione con l’esercizio fisico, che così raddoppia l’intensità dello sforzo del muscolo, permettendo in pochi minuti di svolgere il carico che, normalmente, si farebbe in molto più tempo.

La tecnica di allenamento EMS non richiede l’utilizzo di tanti macchinari, perché da sola questa tecnologia svolge il ruolo di 100 strumenti tradizionali, con l’attività svolta sotto l’occhio vigile dei personal trainer.

Ci sono diversi programmi adatti per ciascun individuo: dalla normale ipertrofia alla tonificazione e al rassodamento, per arrivare al miglioramento delle performance dell’atleta professionista.

Servizi personalizzati e benessere in 3D

L’allenamento è svolto con un equipaggiamento particolare che prevede delle fasce per braccia, gambe e glutei collegati a un jacket corredato di una coppia di elettrodi per ciascun gruppo muscolare.

Da Carma Fitness Lab boutique respirerai un'atmosfera di casa, avrai a disposizione un’accogliente area relax per goderti un buon caffè, frutta fresca o una tisana, spogliatoi privati per il cambio, asciugamani, doccia e prodotti di cortesia di alta qualità Made in Italy, senza necessità di portare la tua borsa.

Cavallo di battaglia è anche la diagnosi e il monitoraggio costante del FIT 3D Body Scanner, che è il primo in Italia all’interno di un istituto di bellezza: apparecchiatura altamente tecnologica che attraverso telecamere a infrarossi riesce a riprodurre l’avatar di ogni cliente analizzandolo nei minimi dettagli, evidenziando tutte le circonferenze, la postura, la massa magra e grassa, classificazione del grasso corporeo, il BMR, ovvero il metabolismo basale, e altre misurazioni precise al millimetro.

Infine, il visore VR 3D che usa il metaverso ad ogni fine allenamento permette a ogni cliente di godere di 10 minuti di “benessere in 3D”: disteso su un sofà per un totale benessere mentale e psicofisico.

Non solo allenamento, anche dimagrimento e bellezza

Carma Fitness Lab nasce per completare il percorso dedicato alla persona a 360° intrapreso con Carma Estetica, istituto estetico d’eccellenza che adesso coadiuverà il lavoro di personal trainer e nutrizionisti per offrire un servizio ancora più articolato e completo ai clienti.

Figure specializzate, altamente formate, seguiranno costantemente ogni persona per raggiungere gli obiettivi desiderati come dimagrimento, tonificazione e definizione muscolare, ambizioni sportive e problematiche posturali e funzionali, grazie alle tecnologie avanzate presenti nell’istituto in cui si lavora in maniera mirata e localizzata.

Tutto questo si aggiunge ai trattamenti estetici con personale altamente qualificato.

Per info pagina Facebook Carma Estetica e Instagram @carmaestetica.