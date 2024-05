Trapianto di capelli: quanto costa e dove si eseguono gli interventi

Il trapianto dei capelli è per tanta gente, soprattutto uomini, un passaggio obbligato per ritrovare fiducia in se stessi. In provincia di Agrigento sono sempre più numerosi coloro i quali si recano anche all'estero per tentare di cambiare l'aspetto della propria testa, ritenendo di migliorarla. Senza badare a spese. I farmaci in commercio non fanno miracoli, aiutano soltanto i capelli ancora in fase vitale a non indebolirsi, fino a cadere.

Aspetti psicologici importanti sopratuttto per coloro i quali i capelli li avevano e adesso, col passare del tempo li hanno perduti. Quasi sempre per problematiche organiche o per costituzione genetica, perdere i capelli è molto facile. Come è ormai però sempre più facile accedere alle nuove tecniche di trapianto dei bulbi piliferi, posizionati nelle zone della testa più "fornite", come le parti laterali o la parte bassa posteriore. Non sono possibili né un trapianto da donatore, né l'innesto di bulbi sintetici.

Fortunatamente, nella maggior parte delle persone colpite da alopecia androgenica rimane una "corona" di capelli nella regione occipitale e temporale, la quale è disponibile per il trapianto poiché resistente alla caduta anche in età avanzata.

Le tecniche di trapianto

Oggi, sono sostanzialmente due le tecniche di trapianto più adottate: la Fut e la Fue, soprattutto quest'ultima molto in voga. Gli specialisti del settore hanno messo a punto la Fue, un'innovativa tecnica di trapianto basata sul prelievo e sull'innesto di singoli follicoli piliferi. Si è così passati dall'impianto di isole di cuoio capelluto agli attuali mini e micro impianti, effettuati mediante l'ausilio di appositi bisturi e costituiti, appunto, da singole unità follicolari (Uf). Il tutto senza le ferite e le cicatrici lasciate da altri sistemi di trapianto. Ovviamente gli interventi sono chirurgici e devono essere eseguiti in cliniche specializzate, dotate degli adeguati accorgimenti tecnologici e medici.

Quanto costa

Sul fronte dei costi in Italia un trapianto varia tra i 4.000 e i 6.000 euro, mentre all'estero, soprattutto in Turchia, i prezzi crollano, riuscendo a toccare la quota di appena 900 euro. Al risparmio del trattamento, si deve però aggiungere il costo extra dei soggiorni in terra turca e la necessità di tornare dalla clinica in cui è stato eseguito il trattamento stesso.