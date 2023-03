L'avvento delle consulenti d'immagine: tutto sull'armocromia

Che stagione sei? Un test può dimostrartelo. Si tratta, nel dettaglio, dell'armocromia. Un elemento che potrebbe risultare efficace per rivoluzionare anche il proprio look.

L’armocromia è detta anche analisi del colore ed è un metodo che serve per scegliere la palette più adatta per il guardaroba, ma anche il make-up, tutto base alle caratteristiche cromatiche personali, come il colore degli occhi, dei capelli e della carnagione.

Esiste una vera figura professionale che durante una seduta di armocromia, riesce ad analizzare le caratteristiche cromatiche di: pelle (elemento dominante), colore degli occhi e le sue striature, colore di capelli e i suoi riflessi, colore delle labbra, delle orecchie e delle vene.

Nel dettaglio, dunque, l'analisi del colore dimostra come certe sfumature siano in grado di essere lusinghiere o, al contrario, poco lusinghiere osservando le illusioni ottiche che si verificano sul viso quando si posizionano colori specifici accanto all'individuo. Si ritiene che i colori sbagliati attireranno l'attenzione su difetti. Diveramente, invece, accade nei colori adatti, che - secondo le consuleti d'immagine - tendono a migliorere la bellezza naturale dell'individuo.

L'applicazione dell'analisi i del colore consentirà teoricamente all'individuo di coordinare i propri vestiti e accessori con maggiore facilità evitando errori. L'analisi stagionale colloca la colorazione individuale nei gruppi tonali di “Inverno”, “Primavera”, “Estate” e “Autunno”. Una seduta di armocromia dura circa due ore e costa non meno di 150 euro.

Pioniere di questa teoria è l'esperta Rossella Migliaccio. Rinomata imprenditrice e fondatrice del primo istituto esclusivamente dedicato alla consulenza di immagine. Sono diverse le dive, nel mondo, che si affidano alle consulenti di immagine. Anche sul web, però, ci sono dei test "fai da te" al quanto attendibili. Buona consulenza.