Si torna a scuola e il pericolo pidocchi incombe: le soluzioni utili

Fastidio, prurito continuo e disagio. Torna la scuola e il pericolo pidocchi incombe . Ma come si fa a capire l'eventuale presenza o meno di questi parassiti di colore bianco-grigiastro nei capelli? Vediamone sintomi e cure. Ma prima di tutto va fatto un chiarimento: questi batteri si diffondono da una persona all'altra a prescindere dall'ambiente e dall'igiene personale.

L’infestazione da pidocchi, nota come pediculosi, determina dei sintomi ben riconoscibili: arrossamento cutaneo( soprattutto orecchie e sulla nuca) e prurito incessante nel cuocio capelluto. In presenza di questi sintomi è opportuno rivolgersi al medico che saprà consigliare le creme o la mousse più giusta da usare, perché è opportuno precisare che non è possibile prevenire questo tipo di infestazione. Ma cosa fare nel caso in cui si sospetta la presenza di pidocchi? Intanto è opportuno accertarsi che ci siano pidocchi e uova nel cuoio capelluto con l’ausilio di un pettine a denti fitti in un ambiente illuminato. Se individuati bisogna passare ad un antiparassitario specifico; i prodotti più efficaci sono quelli a base di piretroidi sintetici (permetrina, fenotrina, deltametrina e sumitrina), il malathion (non indicato nei bambini di età inferiore a 6 anni) e le piretrine naturali (che, però, non uccidono tutte le uova e la cui applicazione deve essere ripetuta dopo 7-10 giorni). Prima di adottare qualsiasi soluzione è necessario consultare il pediatra.

Una volta individuata la cura adatta è opportuno passare un pettine in acciaio a denti fitti per togliere le uova, può essere anche utile bagnare il pettine o tutti i capelli, si può usare anche la soluzione con acqua e aceto. Eseguita questa prassi è necessario avvalersi di alcuni accorgimenti per evitare sorprese . Bisogna dunque disinfettare con lavaggio in acqua calda: lenzuola, vestiti, pettini ed eventuali altri accessori o indumenti infetti. Il trattamento per eliminare i pidocchi va poi ripetuto successivamente, dopo 2, 7, 8 o 10 giorni, ciò dipende dal prodotto utilizzato.