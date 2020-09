I rimedi più efficaci per eliminare occhiaie e gonfiore in maniera definitiva

Gonfiore, borse sotto gli occhi e occhiaie sono inestetismi che si presentano regolarmente quando si dorme poco e si sta svegli fino a tardi, ma non solo: queste antiestetiche problematiche, infatti, possono essere causate da moltissimi altri fattori.

Borse ed occhiaie, poi, interessano entrambe il contorno occhi, rendendo l’aspetto del viso più stanco e spento, ma mentre le prime sono indice del cedimento dei tessuti in quest'area, le occhiaie si manifestano con la comparsa sotto gli occhi di aloni scuri tendenti al bluastro.

Se anche tu cerchi un modo per eliminare questi inestetismi ed avere un viso sempre fresco e riposato, scopri tutto quello che c'è da sapere sulle occhiaie, a cosa sono dovute e come combatterle efficacemente e in modo definitivo.

Occhiaie: cosa sono e perché si formano

Con il termine occhiaie si fa riferimento ad una condizione fisiologica che si presenta con un'ombreggiatura scura sotto gli occhi, solitamente color viola-bluastro e spesso accompagnata anche da gonfiore. Le occhiaie, inoltre, non sono considerate come una patologia medica, ma come un problema puramente estetico, un inestetismo capace di rendere l’aspetto del viso più stanco e spento.

Solitamente, le occhiaie sono dovute all'invecchiamento naturale della pelle o a mancanza di sonno, ma le cause dell'insorgenza delle occhiaie possono essere diverse; tra le più frequenti possiamo trovare:

mancanza di sonno, stress, stanchezza psico-fisica;

perdita di elasticità della pelle, naturale processo di invecchiamento della pelle, eccessiva esposizione al sole, aggressioni da parte di agenti atmosferici;

scarsa idratazione, alimentazione scorretta, consumo eccessivo di alcol, nicotina;

predisposizione genetica, disturbi della microcircolazione, eccessiva pigmentazione e/o vascolarizzazione della zona sottostante gli occhi.

Come eliminare le occhiaie

Per combattere il problema delle occhiaie, prima di ricorrere a qualsiasi tipo di prodotto o trattamento, è di fondamentale importanza individuare la vera causa che ha portato all'insorgenza del problema, anche mediante l'aiuto del medico, per poter così ricorrere a rimedi mirati ed efficaci.

In linea generale, ecco alcuni rimedi naturali e fai da te per contrastare le occhiaie e avere un viso dall'aspetto sano e fresco!

Patch per il contorno occhi fai da te - per rilassare la zona del contorno occhi e ottenere un aspetto più sano, fai riposare nel freezer due fette di cetriolo e posale sugli occhi per qualche minuto; in alternativa, puoi realizzare un infuso rilassante, mettendo in acqua calda camomilla, malva, rosmarino e petali di rosa, da filtrare ed applicare sugli occhi tramite garze o dischetti di cotone, o impacchi freddi di acqua di rose, fiordaliso o acqua termale. Maschere all'argilla - l'argilla è un ottimo alleato per pelle, perché capace di lenire, eliminare le tossine, svolgere un'azione antinfiammatoria e bilanciare la microcircolazione del sangue; in particolare, l’argilla rosa è la varietà più delicata, tanto da poter essere usata per la preparazione di maschere adatte alla pelle sensibile della zona perioculare. Fai il pieno di vitamine - l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel contrastare la comparsa delle occhiaie; in particolare, fai il pieno di alimenti che contengano vitamina C e K, un anticoagulante che aiuta il sangue a non ristagnare, come kiwi, agrumi, uva e peperoni. Fai attenzione ai prodotti beauty - per preservare la bellezza della pelle, e contrastare il rischio di invecchiamento precoce, è importantissimo scegliere con cura ed attenzione i prodotti che utilizziamo; in particolare, detergenti, trucchi e prodotti per la cura del viso, devono essere il più possibile naturali e biologici e assolutamente privi di ingredienti aggressivi e dannosi. Vai di massaggio - massaggi delicati e regolari possono essere un valido aiuto per avere un viso fresco e riposato, poiché attivano la circolazione e distendono la pelle. Puoi battere delicatamente con le dita sotto gli occhi, partendo dalla palpebra interna fino ad arrivare a quella esterna, oppure utilizzare un rullo di giada o di quarzo rosa, entrambi perfetti per un massaggio delicato. Make up mon amour - in linea di massima, le occhiaie dovute all'età e alla genetica non possono essere completamente eliminate, ma sicuramente possono essere efficacemente camuffate con il trucco. Ricorda di applicare sempre il trucco picchiettando sulla zona, mai strofinando, e usa un correttore con una tonalità più chiara della tua pelle per coprire le occhiaie blu, nelle tonalità del giallo per coprire le occhiaie viola, o nelle tonalità pesca scuro o arancio per coprire le occhiaie marroni

Rimedi naturali e casalinghi

