Stress e ansia da far perdere il sonno, vengono in aiuto le piante naturali

Stress e ansia hanno effetto negativo sul nostro benessere e possono farci passare notti insonni. Forse non tutti sanno che esistono numerose piante dalle proprietà stupefacenti con cui preparare delle efficaci tisane, che attraverso un’opportuna miscela di erbe ottenuta grazie all’aiuto del nostro erborista di fiducia possono essere un valido aiuto per alleviare questi disturbi contribuendo a migliorare la nostra salute. Vediamo insieme quali sono le più usate.

Partiamo dalla melissa. Una pianta dalle molteplici qualità, rimedio utile per ridurre ansia e nervosismo e conciliare il sonno. Dalle proprietà sedative aiuta a combattere i numerosi sintomi legati alla tensione emotiva, tra cui mal di testa e problemi gastrointestinali, ottima anche per i dolori mestruali.

Anche l’infuso di tiglio è un vero toccasana per insonnia e stress da utilizzare come rimedio sedativo naturale per calmare l’ansia. Si consiglia anche in caso di intestino irritabile, ma possiede anche qualità antinfiammatorie e antinfluenzali in quanto contiene la vitamina C.

Proprietà analgesiche, antinfiammatorie ed antibatteriche riguardano inoltre la passiflora. Si usa per combattere anche in questo caso ansia, tachicardia, insonnia lieve, disturbi dell’umore, nervosismo e altri sintomi ad esso connesso.

Da non sottovalutare il biancospino appartenente alla famiglia delle Rosaceae, ideale per stati ansiosi, insonnia. Viene usato anche per problemi digestivi e disturbi dell'apparato cardiovascolare. Trova ampio utilizzo in caso di dolori mestruali.

Tra le piante con potere sedativo c’è senza dubbio anche la valeriana alleata vincente per difficoltà legate sonno, ansia e agitazione insomma anche questa pianta è un vero ansiolitico naturale.