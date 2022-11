Piedi doloranti o maleodoranti? I segreti per un pediluvio fai da te

Calli, talloni screpolati, piedi doloranti o maleodoranti ? Niente paura non c’è niente di meglio che affidarsi ad un pediluvio naturale. Soprattutto a fine giornata rappresenta la soluzione ideale per godersi un momento di relax e benessere. Vediamo insieme in quali casi è opportuno farlo, cosa serve per prepararlo e soprattutto qual è la soluzione fai da te dai risultati sorprendenti.

Quando fare il pediluvio

Innanzitutto è in generale il rimedio più efficace per avere dei piedi perfetti. E’ opportuno inoltre ricorrere al pediluvio in caso di calli, talloni screpolati, piedi doloranti o maleodoranti. Ottima soluzione da adottare semplicemente per rilassarsi dopo una giornata stressante, utile inoltre per migliorare la salute dei vostri piedi.



Pediluvio ricetta fai da te

I rimedi casalinghi si sa sono sempre i più efficaci. Per realizzare questo pediluvio saranno necessari pochi e semplici ingredienti che ognuno di noi ha già in casa. Basterà preparare una bacinella contenente acqua tiepida, un cucchiaio e mezzo di bicarbonato di sodio e il succo di due limoni. Si consiglia di non gettare i limoni da cui si è ricavato il succo ma di aggiungerli all’interno del recipiente necessario per il pediluvio. Immergere i vostri piedi dai 10 ai 15 minuti, non oltre, e poi tamponare con una tovaglia senza strofinare. Preferibilmente bisogna evitare il risciacquo. In caso di calli o piedi maleodoranti è opportuno fare il pediluvio per almeno cinque giorni o una settimana. Provare per credere.