Parrucchieria empedoclina tra le migliori 200 d'Italia: ecco di chi si tratta

È tempo di graduatorie e classifiche anche nell'effervescente mondo dei parrucchieri. Anzi, è proprio tempo di guida ai migliori parrucchieri d'Italia 2024. Un appuntamento ormai fisso quello che da oltre 20 anni propone la "Top hair stylist". Uno strumento assai utile per migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicate alle proprie esigenze e necessità.

Una guida di 231 pagine, curata e studiata per raccogliere solo i migliori 200 saloni attivi sul territorio italiano sugli 86.000 esistenti. In provincia di Agrigento, a rappresentarla con grande prestigio è la parrucchieria di Porto Empedocle "Dacci un taglio" di Katia Marullo. Professionista che, con le proprie collaboratrici, ha lavorato anche nell'ultima edizione del festival di Sanremo. Nella selezione dei saloni, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda-capelli. A influire sulla valutazione delle migliori parrucchierie anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia da parte delle operatrici.

"La donna - sottolineano dalla Top hair stylist - oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Ebbene, i parrucchieri da noi selezionati sono proprio così. Anzi, sono anche meglio!"