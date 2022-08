Maschere viso fai da te, un vero toccasana per la tua pelle

Voglia di una maschera che idrati il tuo viso in modo semplice e naturale? Niente di meglio che una soluzione fatta in casa per evitare l’uso di cosmetici che per alcune persone possono diventare invasive per la pelle. Non resta allora che munirsi di ingredienti naturali e di una buona dose di pazienza ed il gioco è fatto.

Per una maschera viso effetto scrub si consiglia di mescolare yogurt bianco, 1 tuorlo d’uovo, succo di limone e alla fine lo zucchero. Basterà applicare il composto per cinque-dieci minuti e rimuovere con l’acqua, il risultato vi sorprenderà.

Sempre allo yogurt, con aggiunta solo di miele, la maschera giusta per contrastare gli effetti dell’invecchiamento. Ancora a base di yogurt naturale quella ottenuta aggiungendo foglie di prezzemolo e mezzo cetriolo con la buccia. Questi vanno frullati per ottenere una crema omogena, ideale per la pelle grassa. Tempo di posa 15 minuti circa.

Per punti neri e brufoli la soluzione può essere anche una crema fatta con miele e cannella. Si può realizzare mettendo insieme due cucchiaini di cannella e un cucchiaio di miele e poi applicare in viso con massaggi circolari per poi risciacquare . Anche lo stesso cetriolo da solo fa miracoli, basta sbucciarlo e tagliarlo a pezzettini per ottenere una soluzione cremosa che posta in viso per quindici minuti vi sorprenderà per i risultati ottenuti.

Da provare la maschera all’aloe vera, grande alleata di bellezza e salute. Bisognerà munirsi di due foglie di aloe vera che va sbucciata togliendo la parte esterna e per ricavare il gel interno che va posto nel frullatore insieme al succo di mezzo limone. Una volta frullata la vostra crema viso sarà pronta per essere utilizzata.