Passione skincare: le migliori maschere viso coreane in tessuto

Prendersi cura della propria pelle è una coccola che ogni donna si dedica quando ha tempo. Le donne coreane hanno da sempre un’ampia cultura per la skincare e in particolare per le maschere viso. Da qualche anno anche in Occidente abbiamo adottato questa tendenza, ecco quindi le migliori 5 maschere viso in tessuto coreane!

1. Maschere viso in tessuto coreane: Dermal Korea Collagen Essence

La nostra scelta top di maschere viso coreane in tessuto è questo set di ben 16 maschere della Dermal. Una marca molto conosciuta in Corea ed anche super economica, che propone ben 16 maschere viso con 16 differenti azioni: nutriente, illuminante, idratante, lenitiva, ecc. Un consiglio? Provate ad utilizzare una maschera viso ogni sera. La vostra pelle ringrazierà!

2. Maschere viso in tessuto coreane: I'm Real di TonyMoly

TonyMoly è un marchio molto conosciuto per quanto riguarda la skincare, una qualità alta ed un prezzo un pochino più elevato. La linea I'm Real offre maschere in tessuto molto imbevute e con ingredienti di ottima qualità. In questo set trovate 11 maschere dall’azione diversa: idratante, riparatrice, nutriente, illuminante.... Non resta che provarle tutte!

3. Skincare coreana: maschere viso in tessuto Missha

Realizzato dal brand di cosmetici coreani più famoso al mondo Missha, questo set si compone di 12 maschere viso in tessuto coreane diverse, ognuna dedicata a un’esigenza specifica della pelle.

Tutte le maschere viso sono realizzate in carta di riso, che dà una bellissima sensazione di morbidezza e non irrita la pelle, e riccamente imbevute, per una resa davvero straordinaria. Inoltre, queste maschere sfruttano la forma anatomica Airy Fit: la maschera aderisce delicatamente al viso come una seconda pelle facendo penetrare profondamente le sostanze nutritive essenziali contenute, anche nei punti difficili da raggiungere.

Comode, pratiche e di ottima qualità, le maschere viso in tessuto coreane di Missha sono la scelta giusta per regalarsi una coccola e trattare al meglio la nostra pelle!

4. Maschere viso in tessuto coreane Mearosa

Un set di maschere viso coreane in tessuto economico e di qualità. Contiene infatti 8 maschere viso, tutte a base di collagene ma ognuna arricchita con ingredienti ed azioni diverse. Un mix di maschere perfette se siete delle vere appassionate di skincare.

5. Skincare coreana: maschere viso in tessuto ZealSea

Il set di maschere viso in tessuto coreane di ZealSea si compone di 7 diverse maschere, di cui due idratanti e nutrienti, infuse con ingredienti botanici naturali come the e, cetriolo, miele, carbone di carbone e avocado, e delicate sulla pelle; 3 maschera viso rassodanti e illuminanti, arricchite con ingredienti anti età come il collagene e 2 maschere viso rinfrescanti e rivitalizzanti, che aiutano a lenire la pelle sensibile e idratano a fondo.

Tutte le maschere viso in tessuto coreane di Zealsea, inoltre, garantiscono la massima qualità, sono perfettamente realizzate, aderendo bene al viso, e ben imbevute. Inoltre, sono adatte a tutti i tipi di pelle, sfruttano l’azione di ingredienti naturali, sono Cruelty Free e sono prive di alcool, talco, parabeni, silicone, coloranti sintetici, trietanolamina, solfato di sodio, BHT e benzofenone.

