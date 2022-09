Mantenere l’abbronzatura più a lungo? Con queste regole si può

L’estate è agli sgoccioli nonostante le temperature dicano il contrario, ma la voglia di avere un’abbronzatura perfetta per più tempo possibile quella non manca. Ma cosa fare per mantenerla più a lungo? Ecco le regole d’oro: idratazione, l’uso delle creme e la scelta degli alimenti giusti da integrare nella vostra dieta.

Innanzitutto bisogna idratare la pelle utilizzando burri per il corpo, oli setosi e lozioni all'acido ialuronico. Anche le creme doposole sono indicate per garantire la giusta idratazione. Non dimentichiamo le soluzioni all’aloe vera che sono un vero toccasana. L’idratazione deve riguardare anche l’interno del vostro corpo. E’ necessario bere molta acqua, l’ideale sarebbe assumerne 2 litri al giorno. Si consiglia inoltre di fare la doccia o il bagno privilegiando una temperatura dell'acqua bassa, per evitare che la pelle si secchi.

E gli alimenti per garantire un’abbronzatura quali sono? Quelli ricchi di vitamine C, A ed E , carotenoidi, antiossidanti e omega 3. Vediamo nel dettaglio di quali si tratta: carote crude per non perderne le proprietà; zucca da consumare invece cotta; per la frutta si consigliano melone, anguria, albicocche, pesche, prugne perché ricchi di vitamina A e D, ottimi anche i frutti di bosco; semi oleosi per la vitamina E; il pomodoro contiene il licopene che è antiossidante; peperoni; sedano, radicchio; broccoli, rucola per fare il pieno di vitamina C e carotenoidi. Da non dimenticare l’olio extravergine d’oliva a crudo e il pesce azzurro anche questi antiossidanti naturali, fondamentali per rendere elastica la pelle. Questi contengono la vitamina E, una vera alleata per contrastare la formazione dei radicali liberi.