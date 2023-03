Ritocchino? Sì, grazie: tutto ciò che c’è da sapere sul filler che va tanto di moda

In città sta dilagando sempre di più la "passione" per i filler. Si tratta di trattamenti estetici alle labbra molto apprezzati.

Il principale beneficio che viene offerto dall'utilizzo dei filler (in particolare da quelli all'acido ialuronico) consiste nel riuscire ad ottenere labbra dall'aspetto più giovane e rimpolpato, dai contorni ridefiniti, ma con un effetto naturale che non altera la loro espressività. I risultati del filler hanno effetti immediati.

Il trattamento estetico ha una durata di circa due/quattro mesi. La sua durata - secondo gli esperti- dipende dalle caratteristiche del prodotto iniettato, dall'esperienza di chi esegue le punturine e dallo stile di vita adottato. Il costo può variare da un minimo di 250 euro per un massimo di 800 euro circa.

Abbiamo selezionato alcuni dei principali centri estetici della città, professionisti che effettuano gli ormai rinomati filler. Ecco di chi si tratta: Il centro Medest al villaggio Mosè, la clinica Paci a San Leone, il dottor Platamone in via Giovanni XXIII, il centro Pinzarrone in via San Vito e la dottoressa Virginia Rapisarda.

Il consiglio è quello di affidarsi sempre a professionisti. Sì perché anche questo trattamento estetico ha delle controindicazioni come la comparsa di ematomi, edemi ed altri effetti collaterali