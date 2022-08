Capelli secchi d’estate: le regole d’oro per rigenerarli

Sole, mare e cloro. In estate i capelli sono spesso aridi, secchi e danneggiati soprattutto se non protetti dall’esposizione al sole attraverso lozioni specifiche e se rovinati dai continui lavaggi. Ma quali sono i rimedi naturali per rigenerare la chioma spenta e sfibrata e tornare avere capelli lucenti e sani? Tante le soluzioni fai da te da provare in casa dai risultati stupefacenti. Scopriamo insieme come preparare le maschere che daranno nuova vita ai tuoi capelli.

Cominciamo con una maschera allo yogurt che si prepara mescolando lo yogurt con un cucchiaino di miele oppure con olio di oliva, da applicare sui capelli umidi prima dello shampoo, effetto immediato dopo pochi minuti.

Per capelli crespi si può ricorrere invece ad un impacco di limone, olio di oliva e miele. Si consiglia di lasciare in posa per venti minuti prima del risciacquo. Per rafforzare i capelli è preferibile usare olio di semi di lino, olio di cocco oppure burro di karatè dalla forte azione riparatrice. Dopo aver lavato i capelli in alternativa al balsamo si può usare gel di aloe vera, un vero toccasana. Una soluzione naturale può anche essere un impacco all’aloe vera, può fare i miracoli: basta mescolare la polpa di aloe in mezzo bicchiere di acqua, aggiungere un cucchiaio di olio di oliva e fare agire per 15 minuti, il risultato sarà sorprendente. E tra gli alimenti naturali per le soluzioni casalinghe ci sono la maionese, che se cosparsa sui capelli umidi dona lucentezza e l’aceto di mele amalgamato con l’acqua, quest'ultimo è un ottimo alleato anche contro la forfora.