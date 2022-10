Sonni tranquilli e non solo: tutti i benefici della camomilla

Una cura antica e naturale usata anche dagli egizi e conosciuta nel Medioevo e che racchiude in sé innumerevoli benefici. Stiamo parlando della camomilla che non deve mancare mai nella nostra dispensa. Ben nota per le sue proprietà calmanti e usata per conciliare il sonno, l’infuso di camomilla presenta anche proprietà antinfiammatorie e antispastiche utili per lo stomaco e agisce anche sul sistema nervoso. Secondo uno studio dell’Università del Texas favorirebbe anche la longevità, riducendo notevolmente il rischio di morte prematura nei soggetti che la usano. Tutto quello che c'è da sapere sul celebre rimedio dagli effetti stupefacenti sulla salute del nostro corpo

La camomilla un valido aiuto per conciliare il sonno. Un infuso di camomilla bevuto prima di andare a dormire aiuta a combattere l’insonnia, da sempre la soluzione ideale per chi soffre di disturbi del sonno.

La camomilla rilassa i muscoli. Una soluzione efficace per calmare gli spasmi muscolari poiché consente di aumentare i livelli di glicina. Un valido alleato anche per i dolori mestruali.

La camomilla è un vero toccasana per raffreddore e influenza. Respirare i vapori di questo infuso può aiutare a liberare le vie respiratorie e quindi ad alleviare i sintomi influenzali.

La camomilla utile per il mal di stomaco. Bruciori e crampi? La camomilla in acqua bollente ha un effetto calmante anche in presenza di problemi legati ad una cattiva digestione.

Attenzione a non abusare nell’uso di camomilla , perché può generare l’effetto contrario ovvero insonnia, agitazione e nausea.