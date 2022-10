Bere tè verde fa bene alla salute, vediamo perché

Dissetante e fresco in estate, caldo e avvolgente nella stagione invernale. Bere una tazza di tè è sempre un piacere in qualsiasi momento. Ne esistono diverse tipologie: nero, blu,bianco, giallo verde e non solo. Ognuno con le proprie caratteristiche, oggi scopriamo le proprietà benefiche del tè verde sul nostro organismo.

E’ povero di calorie e di caffeina, stimola il sistema nervoso ed è una bevanda drenante. Assumerlo infatti accelera il metabolismo grazie alla presenza di teina, è una bevanda che contribuisce a dimagrire perché brucia i grassi ed è un toccasana per eliminare il grasso addominale. Bere tè verde inoltre è importante per combattere i radicali e quindi per non far invecchiare la pelle.

Ma i benefici di questa bevanda non finiscono qui: è un rimedio efficace contro il mal di testa, fa bene al fegato in quanto contiene un polifenolo chiamato epigallocatechina. Ha una funzione difensiva nei confronti del sistema circolatorio e di quello cardiovascolare. E’ bene inoltre aggiungere che grazie alle catechine contribuisce ad abbassare la pressione e consente il buon funzionamento del pancreas. Contiene le vitamine B, C, E e betacarotene, e dunque ha effetti positivi sulla pelle. Forse non tutti sanno che è anche un antibatterico naturale e serve dunque a prevenire le carie. Insomma bere una o due tazze di tè verde al giorno non può che fare bene alla nostra salute. Si sconsiglia l’assunzione a chi è sensibile alla caffeina in quanto potrebbero insorgere problemi di insonnia e agitazione.