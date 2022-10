Magiare kiwi? Ecco un concentrato naturale di salute che rafforza il sistema immunitario

Sono buoni, dissetanti, diuretici, fonte di vitamine e soprattutto fanno bene alla salute. Si tratta dei Kiwi, frutti appartenenti alla famiglia delle Actinidiaceae, che si possono trovare nel nostro paese da novembre a maggio, anche a giugno per quelli di importazione. Forse non tutti sanno che integrare i kiwi nella nostra dieta avrà dei vantaggi positivi per l'organismo. Scopriamo quali.



I kiwi sono un concentrato naturale di vitamine. Contengono infatti le D, C, E, B, K; potassio, magnesio, acido folico, zinco, calcio, rame, ferro e fibre. Elementi che aiutano a contrastare i radicali liberi grazie alla presenza di numerosi antiossidanti. Sono degli alleati speciali per rafforzare il sistema immunitario e consentono di prevenire i malanni autunnali quali febbre e raffreddore. La vitamina C protegge anche la vista.

Forse non tutti sanno che mangiarli con regolarità non solo limita il rischio di malattie cardiache ma contribuisce ad aiutare chi ha problemi di ipertensione. Tra le qualità di questo alimento anche la capacità di migliorare le funzionalità del sistema nervoso. Grazie alla presenza di calcio, potassio, vitamina K e magnesio i kiwi sono fondamentali per salvaguardare la salute delle ossa. E i benefici non finiscono qui: la presenza di fibre favorisce anche la digestione e rappresenta un valido aiuto per chi ha problemi di stitichezza perché regolarizza l’intestino. La presenza di minerali permette inoltre di bilanciare l’acidità nella nostra alimentazione.