Malanni di stagione e mal di gola: la soluzione è la tisana zenzero e limone

L’aumento delle temperature porta con sé i malanni di stagione con sintomi influenzali da sempre fastidiosi tra cui raffreddore, mal di gola, tosse e chi più ne ha più ne metta. Ma quali sono i rimedi naturali per combatterli? In cima alla lista c’è sicuramente la tisana zenzero e limone, che con l’aggiunta del miele farà senza dubbio la differenza. Lo zenzero usato soprattutto nella cucina orientale è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche, riduce mal di gola e placche, valido aiuto anche per digerire e usato contro nausea e vomito, ottimo anche in caso di dolori articolari e mestruali , migliora la circolazione e non solo ; il limone invece è un potente concertato di vitamina C che regolarizza anche il metabolismo, a questi si potrà aggiungere anche del miele, un toccasana per liberare le vie respiratorie. Ma andiamo per ordine, per preparare la tisana basteranno pochi minuti.

Per realizzarla bisognerà munirsi di qualche radice di zenzero che bisognerà tagliare finemente fino ad ottenere almeno sei pezzettini ,necessari per preparare due tazze di tisane. A questo punto si potrà versare in un pentolino acqua e radice di zenzero precedentemente tagliata , due pezzi di limone di cui avete precedentemente spremuto il contenuto nel pentolino. Portare in ebollizione, spegnere il fuoco e lasciare in infusione per dieci minuti circa. Successivamente filtrare la tisana e trasferirla nelle tazze. Aggiungere qualche cucchiaio di miele e la vostra tisana è pronta. Si consiglia di servire la tisana ben calda. Il risultato benefico sarà assicurato, si possono bere due tisane al giorno, da usare con moderazione per chi soffre di gastrite, lo zenzero se assunto a stomaco vuoto può comportare forte acidità.