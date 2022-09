Alimentazione, ecco i frullati per ridurre il gonfiore

La bella stagione sta finendo e con l’arrivo di settembre non mancano mai i buoni propositi per rimettersi in forma dopo il rientro dalle vacanze. Da cosa partire? Sicuramente dall’alimentazione, che è sempre il primo passo per uno stile di vita sano, a questa va aggiunta indubbiamente anche una buona dose di esercizio fisico. Una dieta corretta prevede l’eliminazione di cibi grassi, frittura,bevande alcoliche e gassate. Esistono inoltre frutti e cibi che possono aiutare a ridurre il senso di gonfiore, tra questi i golosissimi frullati. Scopriamo insieme come prepararli in casa.

Frullato mela, pompelmo e limone. La prima ricetta che vi proponiamo è una bevanda fatta con una mela verde tagliata a pezzi, succo di limone, succo di pompelmo e acqua. Un mix perfetto per accelerare il metabolismo.

Frullato pesche, yogurt e succo di arancia. Basterà frullare le pesche insieme allo yogurt greco, aggiungere il succo di arancia senza zucchero e il vostro frullato è pronto per essere gustato.

Frullato kiwi, mela e zenzero. Indicato in autunno è una delle soluzioni più gettonate per le proprietà del kiwi: fonte di potassio, fibre e antiossidanti e dello zenzero ben noto per la sua capacità di attivare il metabolismo, inoltre aiuta a digerire e riduce il senso di fame. Basterà frullare questi ingredienti con l’aggiunta del succo di mezzo limone e acqua fredda e potrete assaporare il vostro frullato dopo pochi minuti.

Frullato ananas e latte. Questo si prepara mettendo insieme un bicchiere di latte, l'ananas tagliata a cubetti, un cucchiaio organico di olio di semi di lino e qualche cubetto di ghiaccio.