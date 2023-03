Spopolano le diete 2.0: ecco il digiuno intermittente

Con l'avvento della bella stagione spopolano le diete 2.0. La corsa alla forma fisica perfetta è già iniziata. Il tempo, dunque, delle diete 'strong' è già cominciato. Rimedi, che spesso, si rivelano solo illusori. Tra le "mode" del momento vi è il digiuno intermittente. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il digiuno intermittente:

Si tratte, nel dettaglio, un digiuno giornaliero di 16 ore con una finestra di tempo di 8 ore per mangiare, in cui è possibile inserire 2, 3 o più pasti. Questo modello alimentare non dà indicazioni su quali cibi mangiare e in che quantità, ma solo quando si dovrebbero assumere gli alimenti . Durante il digiuno sono ammessi acqua e caffe, ma anche altre bevande senza calorie. Sono severamente vietate bevande zuccherine come succhi di frutta e coca cola.

Quanto peso si perde?

Molti studi dimostrano che questo tipo di alimentazione può indurre la perdita di peso e migliorare la salute metabolica , ma i rischi sono dietro l'angolo. Su un soggetto sano e normopeso che pratica attività fisica mediamente il digiuno intermittente 16/8 può far smaltire da 1 a 1,5 a kg in una settimana.

Secondo recenti studi, il corpo dopo dieci giorni con una severa restrizione calorica prolungata per 16 ore porta ad una importante rigenerazione corporea, nella quale l'organismo elimina le tossine e le cellule danneggiate per fare spazio a cellule nuove e sane.

Le controindicazioni

Alcuni effetti collaterali importanti del digiuno intermittente sono: cattivo umore (irritabilità), ansia, mal di testa, stipsi, astenia, debolezza, disturbi del sonno e tanto altro. Gli esperti fanno sapere che qualsiasi "forma di digiuno intermittente è assolutamente da evitare nei bambini, negli adolescenti, nelle donne in gravidanza o in allattamento e in tutti i casi di disturbo del comportamento alimentare". Tra le controindicazioni troviamo anche la stanchezza e l'alito cattivo.

Il digiuno ad intermittente è un nuovo metodo di vivere la dieta. E' un tipo di alimentazione assai complesso - forse il più difficile - quanto efficace. Ok la dieta strong, ma ad essere premiata e consigliata da tutto il mondo vi è la dieta Mediterranea. Una corretta alimentazione è sempre più auspicabile.