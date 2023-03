Cibi afrodisiaci? Si, grazie: ecco la nostra "top five" per una serata speciale

Alla ricerca della serata perfetta? Ecco una piccola guida per i principali cibi afrodisiaci. Generalmente, si definisce afrodisiaco – termine derivante da Afrodite, dea greca dell'amore – un cibo o altra sostanza che causa eccitazione o desiderio sessuale.

Al primo posto troviamo l'aglio. Qualcuno, per il suo odore - non amato da tutti - potrebbe dire "de gustibus". Ma, secondo studi accertati, l'aglio nehli anni passati era venduto in sostituzione dei farmaci per potenziare la funzione sessuale maschile. Altro cibo, frodisiaco è l'avocado. L'alimento è utile ad accrescere la produzione di testosterone, che influenza le funzioni sessuali, l'umore e la libido.

A far passare la "stanchezza sessuale" vi è lo zenzero. Esso avrebbe il potere di risvegliare le energie del fuoco maschile e il desiderio femminile. La capacità del cioccolato è nota da sempre.

Esso serve a migliorare l'umore. Ma, le proprietà del cacao sono afrodisiache. Secondo studi scientifici il cacao e suoi derivati sarebbero degli afrodisiaci naturali, perché donerebbero energia e migliorerebbero la concentrazione. Per i più dispendiosi vi è anche il caviale. Elemento costoso ma - come il tartufo - è ricco di zinco, che è un nutriente essenziale per la formazione del liquido seminale negli uomini. Non elencato tra i cinque cibi più afrodiasiaci - forse perchè troppo scontato - è il peperoncino. Utile a stimolare il desiderio sessuale sia dell'uomo che della donna.

Questa è la nostra lista - a tratti low cost - per organizzare una cena romantica, ma anche per essere sempre pronti a delle occasioni speciali.