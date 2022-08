Abbronzatura dorata? Gli alimenti immancabili

Avere un'abbronzatura perfetta è l'ossessione dell'estate. Dalla scelta delle ore giuste per esporsi, alla protezione ideale per prendere colore senza scottarsi, tanti sono gli accorgimenti utili per non sbagliare. Ma avete mai pensato all'alimentazione da seguire per raggiungere la doratura desiderata? Ci pensiamo noi a consigliarvi quali cibi includere nella vostra dieta per non commettere alcun errore. Frutta e verdura in cima alla lista, ma ci sarà qualche pietanza che vi stupirà.

1.Carote. Immancabili in quanto concentrato di beta-carotene. Bollite o al vapore sono un vero toccasana per la vostra abbronzatura, si consiglia dunque di assumerle cotte.

2. Pesche. Abbronzatura sana assicurata, utili antiossidanti contro l'invecchiamento precoce della pelle. Da in includere nella vostra merenda o spuntino.

3. Pomodori. Sia crudi che cotti, contengono licopene utile contro l'invecchiamento della pelle.

4. Cetrioli. Sono semplicemente depurativi, aiutano ad idradare la pelle dopo l'esposizione al sole.

5. Melone e albicocche. Come tutti i frutti arancioni contengono beta-carotene, alleato vincente per un'abbronzatura dorata.

6. Spinaci. Utili per proteggere gli occhi dai raggi solari.

7. Peperoni. Contengono la vitamina C che protegge contro la foto-ossidazione dovuta all'esposizione al sole.

8.Lattuga. Importante per abbronzarsi soprattutto per l'alta concentrazione di acqua. Anche questo alimento contiene beta-carotene.

9. Radicchio. E' anche questo uno dei cibi più ricchi di beta-carotene.

10. Salmone.Ricco di axastantina con azione protettiva sulla pelle.