Genuini e salutari, i benefici degli agrumi nella nostra alimentazione

Genuini, salutari e un vero concentrato di salute. Gli agrumi sono un alleato vincente per il nostro benessere e in questo particolare periodo dell'anno aiutano a prevenire l'influenza. Il succo di agrumi, con in cima le arance, se assunto regolarmente migliora le difese immunitarie. Ma andiamo per ordine, perché mangiare gli agrumi fa bene? Tutti i benefici.

Le proprietà degli agrumi

Senza dubbio gli agrumi sono un concentrato di vitamine A, B e C, aumentano le difese immunitarie aiutando a prevenire influenza, stomatiti e gengiviti; sono un ottimo disintossicante; aiutano a migliorare l?assorbimento del ferro e rappresentano la soluzione ideale per il mantenimento della bellezza della pelle proteggendola da aggressioni esterne. Gli agrumi inoltre rafforzano anche le ossa e i denti in quanto fonte di calcio, magnesio e fosforo. Arance e limoni contengono inoltre, fibra, flavonoidi dalla forte azione antiossidante e potassio, importante per la riduzione della ritenzione idrica. Fondamentale l?azione dell?acido citrico che in generale ha un?azione disinfettante, astringente, previene i calcoli renali ed è antiossidante.

Tra gli agrumi più amati c?è senza dubbio l?arancia che contiene flavonoidi, antiossidanti, terpeni e pectina e aiuta a combattere le vene varicose. Mandarini e clementine hanno numerose proprietà tra cui quelle calmanti e dissetanti. Anche il limone ha molteplici caratteristiche salutari in particolare abbassa il livello di zucchero nel sangue. L?estratto di pompelmo ha un?azione antibiotica , si consiglia il bergamotto per ridurre i livelli di colesterolo. Gli agrumi sono sconsigliati a chi soffre di gastrite.