Le tartarughe marine continuano a scegliere la costa agrigentina. Ancora una volta a raccontarlo è il Wwf Area Mediterranea, che ha reso nota una schiusa di diverse decine di tartarughine nella spiaggia di Marinella.

"Anche questo nido, come altri nella costa agrigentina - dicono - non era stato individuato dalla task-force dei volontari del Wwf, che però se lo aspettavano, e per questo i gemelli Leonardo e Dario Bonamico hanno fatto da sentinelle finché la loro intuizione non è stata confermata.

La rete del progetto tartarughe e Life EuroTurtles del Wwf è subito scattata ed i volontari, autorizzati dal Ministero dell'Ambiente, hanno messo in sicurezza la zona. Adesso bisognerà attendere che nascano altre tartarughine e ciò avviene normalmente col buio".