Voragine nel piazzale del plesso Federico II, consegnati i lavori di ripristino

Sarà chiusa, nei prossimi giorni, la voragine apertasi lo scorso febbraio nel piazzale del plesso Federico II dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini al Villaggio Mosè. E' stata fatta la consegna dei lavori alla ditta. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Miccichè e l'assessore all'Edilizia scolastica Gerlando Principato.

"Avevamo preso l’impegno - afferma Principato - di procedere con urgenza al ripristino della voragine, e così, tenuto conto degli attori in causa, è stato. Nei giorni immediatamente successivi al cedimento del manto stradale, i tecnici del comune, della polizia locale, e del gestore idrico, Aica, ne avevano accertato la causa ovvero l'ostruzione e il successivo cedimento del sistema di raccolta delle acque, dunque nessun nesso con la pioggia o infiltrazioni, come si era ipotizzato in un primo momento. Adesso si procederà con la pulizia del canale naturale esterno al perimetro della scuola recettore finale del sistema di raccolte delle acque oggetto dell’intervento".

"Siamo contenti di essere riusciti, in poco tempo, a impegnare le somme, l'attenzione del mio assessore – afferma il sindaco Miccichè – sulle tematiche relative all'edilizia dei complessi scolastici, continua a dare i risultati sperati.Un plauso anche agli uffici di edilizia scolastica, con in capo il geom. Galletto, coadiuvato dal geom. Sallì, in grado con il dirigente ing. Alberto Avenia, di far in modo che partissero nel più breve tempo possibile i lavori di messa in sicurezza, necessari a far rientrare nella normalità l'uso del piazzale da parte della scuola e ripristinare gli spazi alla normale fruibilità".