Croce Rossa invia a Ravanusa 24 nuovi volontari: 4 con disabilità

Ventiquattro nuovi volontari della Croce Rossa Italiana sono stati formati e andranno a fornire il loro servizio a Ravanusa. A comunicarlo è la stessa organizzazione.

Il direttore del corso, Enzo Vita, con grande impegno e preparazione di qualificati formatori, come Cosimo Di Giovanna, Ivana Dimino, Simona Fiorino, Vincenzo Giarratana, Giuseppe La Rocca, Giovanni Marino, Adriana Moncada, Calogero Sabella, Ignazio Scaduto, Anna Grazia Sciandrone, Gaetano Vacirca, Salvatore Vecchio, Giuseppa Vella, Marta Vianale, Maria Grazia Zanet e un grande moderatore come Filippo Galluzzo, ha coinvolto i discenti con la storia della Cri, principi, emblema, diritto internazionale umanitario, strategie dell’associazione, primo soccorso, manovre salvavita, etica, salute e sicurezza del volontario.



“Di questi – dice Vincenzo Giarratana Delegato per l’area Emergenza del Comitato di Agrigento- sono stati formati ben 24 nuovi volontari per l’Unità Territoriale di Ravanusa con al suo interno giovanissimi di 17 anni, giovani e meno giovani da 18 a 60 anni, a dimostrazione che non c’è età per fare volontariato e svolgere sul territorio servizi sociali, sanitari o in appoggio agli enti caritativi già presenti, come la grande collaborazione il Centro Aiuto Alimentare Acams, per la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, farmaci e quanto necessario per venire incontro alle fasce più deboli”.