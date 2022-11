In arrivo "Happy Xmas": il trio de Il Volo firma il singolo natalizio che rende omaggio a John Lennon

Il Natale è già nell’aria e aspettando che arrivi il periodo più suggestivo dell’anno non mancano le novità anche in ambito musicale e c'è chi ripropone quei classici senza tempo che non smettono mai di emozionare. Stiamo parlando del Volo, il trio pop-lirico più celebre in Italia e conosciuto in tutto il mondo che annuncia l’uscita del nuovo singolo natalizio Happy Xmas (war is over), fuori il 18 novembre a mezzanotte.

La celebre formazione, composta dall’ agrigentino Piero Barone e dai tenori Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ,dopo i concerti di successo appena tenuti nei più grandi palchi internazionali di Canada, Nord America, Giappone e Australia è pronta a scalare le classifiche con la cover del brano scritto da John Lennon insieme alla moglie Yoko Ono, diventato poi un inno di pace e uguaglianza universale.

Cresce l'attesa per i fan che nel frattempo hanno inondato di commenti i profili ufficiali dei social. Intanto nel sito ufficiale Il Volo commenta la scelta del pezzo: "Happy Xmas (War is over)”, brano del 1971, pubblicato allora per lanciare un messaggio di pace contro la Guerra del Vietnam. Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo. Con l’avvicinarsi del Natale, sentiamo ancora di più il desiderio di cantare e continuare a dar vita e forza a questo brano, eterno Inno alla Pace". Ma le novità non finsicono qui è appena uscito anche un libro che racconta il successo del gruppo: "Sì: abbiamo scritto un libro e si intitola "Il Volo. Quello che porto nel cuore". Le nostre storie, le nostre passioni e i nostri ricordi. Vogliamo raccontarvi l'incredibile viaggio che abbiamo vissuto in tutti questi anni", si legge nella pagina ufficiale. Volume disponibile nelle librerie e nei digital store già a partire dall'8 novembre.