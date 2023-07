Il prefetto Filippo Romano fa visita ai carabinieri: “Apprezzamento per l’impegno nella lotta all’illegalità”

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, questa mattina ha fatto visita al Comando provinciale dei carabinieri.

Ad accoglierlo è stato il comandante provinciale, colonnello Vittorio Stingo, e tutti gli ufficiali che hanno illustrato le attività in corso e le peculiarità dei territori di competenza.

Romano ha voluto esprimere parole di apprezzamento, ringraziando l’Arma per le attività svolte sul territorio, per il contributo offerto dall’istituzione nella lotta ad ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità più isolate e per la capacità di trasformare celermente in azioni concrete le decisioni concertate nei tavoli istituzionali, operando con dedizione e alto senso dello Stato.

Al termine dell’incontro il prefetto ha scritto un proprio pensiero sul libro d’onore all’interno dell’ufficio del comandante provinciale.