Da Ciro Ferrara a Jessica Alba: i vip scelgono la città dei templi e fanno la felicità di artigiani e ristoratori

Conquistati dalla cucina degli chef nostrani, dalle tipiche “grattatelle” e anche dalle ceramiche: i grandi personaggi del mondo dello sport e del cinema continuano ad arrivare in provincia di Agrigento, un territorio ormai entrato a far parte a pieno titolo dell’esclusivo “circuito dei vip in Sicilia”.

Una destinazione che è presto divenuta tappa fissa, quanto meno per l’alloggio e i momenti di relax, è il Verdura golf resort del gruppo Rocco Forte a Sciacca dove gli ospiti hanno la possibilità di coniugare lusso, benessere, natura ed uno dei migliori campi da golf con sterminati prati verdi. Ma soprattutto la garanzia di una privacy totale che viene interrotta soltanto quando decidono di postare le foto dei loro momenti di svago sui social.

Gli ultimi ad arrivare sono stati l’ex difensore del Napoli e della Juventus Ciro Ferrara (terzo posto al mondiale di Italia ‘90 e secondo posto agli Europei del 2000 con la nazionale azzurra) e l’attrice Jessica Alba, protagonista de “I fantastici 4”, “Sin City” e tanti altri film e serie tv di successo. Entrambi sono stati ospiti al Verdura toccando con mano le ceramiche dei fratelli Soldano e gustando le “grattatelle” di Simone Brucceri. Ed ancora, per Jessica Alba, una tappa al Lounge Beach Scala dei Turchi e poi al ristorante “Il re di Girgenti”. E per ristoratori, artigiani ed operatori del settore l’occasione è irrinunciabile per farsi immortalare dagli obiettivi degli smartphone che immediatamente trasferiscono tutto su Instagram o Facebook.

Nei giorni scorsi c’erano stati il milionario blogger hi-tech Salvatore Aranzulla ed altre stelle dello sport come Gianluca Zambrotta, l’ex portiere del Milan Dida, Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Javier Saviola e Luis Javier Garcia del Barcellona, l’influencer Chiara Ferragni e la nuotatrice Federica Pellegrini.