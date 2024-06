Belen Rodriguez cerca casa: nel nuovo attico per convivere col fidanzato agrigentino?

È originario di Agrigento Angelo Edoardo Galvano, il misterioso e riservatissimo uomo che da qualche mese è accanto a Belen Rodriguez, con la quale potrebbe iniziare una convivenza in una nuova casa. Pare siano ormai inseparabili e la notizia sta spopolando anche nella città dei Templi, dove risiedono alcuni parenti del giovane.

Nei giorni scorsi su Chi si racconta, con tanto di foto, di come i due siano prossimi a cambiare casa, in un attico di un palazzo di Milano ancora in costruzione.

Trentaquattro anni, residente a Milano, ma con sangue agrigentino nelle vene, Angelo Edoardo Galvano è un esperto in tecnologie sostenibili, ingegnere impegnato nel settore energetico.

La storia con Belen è nata poco dopo la fine della relazione della shogirls con Elio Lorenzoni e l'uomo - secondo quanto raccontato dal noto settimanale - sarebbe già stato presentato ai componenti della famiglia. Risalgono a qualche tempo fa, infatti, le foto di lei con i figli e Angelo.