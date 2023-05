Violenza domestica, giornata di formazione dedicata al personale della polizia di Stato

La polizia di Stato agrigentina prenderà parte ad una giornata di formazione dedicata al personale sul tema della violenza domestica. E’ in programma lunedì 22 maggio alle 9 nell’aula “Luca Crescente” del Polo universitario in via Quartararo e si svolgerà conclusione di un primo ciclo di incontri sulla “legge a tutela delle vittime di violenza domestica”.

Prevista la presenza di autorità civili militari con la partecipazione di una classe del corso di laurea in servizio sociale della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia.

La Questura di Agrigento, ispirandosi ai dettami della legge di riforma dell’1 aprile 1981, numero 121, tra le quotidiane e preminenti attività istituzionali, presta una rilevante attenzione alla costante Formazione del personale dipendente, che si ritiene elemento fondamentale per conseguire la significativa affermazione dell’istituzione Polizia. Pertanto, nell’ambito della programmazione annuale sull’aggiornamento professionale del personale dipendente, sono stati programmati specifici incontri finalizzati all’approfondimento delle tematiche per il contrasto del fenomeno della violenza domestica. Tutto ciò, nella consapevolezza del rilevante dovere professionale, atteso che in questi casi è la tempestività dell’intervento che permette di sostenere e tutelare le persone oggetto di violenza fin dai primi momenti delle indagini.

Parteciperanno alla giornata di formazione, nella qualità di relatori, vari sociologi, psicologi, operatori del diritto e di polizia. Prevista una lectio magistralis tenuta dal professor Nicola Malizia, docente di Scienze criminologiche all’Università Kore di Enna.

Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, nell’ottica di una sinergica collaborazione tra enti e professionalità, tiene a ringraziare quanti hanno aderito alla realizzazione del piano formativo in argomento.