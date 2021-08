Vie Graceffo e Gaglio invase da rifiuti ed erbacce, il comitato: "Che senso ha pagare le tasse?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il comitato cittadino delle vie Vincenzo Gaglio e Graceffo, nella zona del campo sportivo lamentano lo stato di abbandono ed incuria in cui versa la zona.

Spazzatura ed erbacce non vengono mai raccolte.

Ci chiedono di fare la differenziata per aiutare l’ambiente e poi ci ritroviamo - pur pagando lauti tributi al Comune - a vivere in un indecoroso ambiente in cui abbandono di rifiuti ed incuria proliferano blatte e ratti anche di grosse dimensioni.

Inoltre tra il civico 7 e il 9 della via Vincenzo Gaglio una vistosa e profonda buca nel marciapiede sembra essere ignorata da chi ha il dovere di impedire il pericolo di insidie stradali. Anzi quasi come se fossimo nel vicino mercato del venerdì, qualche bravo protagonista civico ha pensato di riparare alle mancanze dell’amministrazione,colmando la profonda buca con una casetta di plastica utilizzata per la vendita di meloni.

Facciamo appello all’amministrazione che sin dalla campagna elettorale ha avuto a cuore l’impegno di attivarsi per le periferie.

Non vogliamo attaccare nessuno, chiediamo solo rispetto e vivere civile e che l’amministrazione provveda al più presto alla bonifica della via gaglio e limitrofe. D’altro canto quel chiediamo sono servizi dovuti al cittadino. Chiediamo dunque al Sig. Sindaco, da noi ben voluto e che alle ultime elezioni per la fiducia da noi riposta ha riscosso un buon piazzamento nelle nostre circoscrizioni elettorali, si attivi per restituire dignità ad un quartiere ed in particolare alle vie Gaglio, Graceffo e San Leonardo.