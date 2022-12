VIDEO | Linea Verde, la puntata su Agrigento e la Costa del Mito pronta ad incantare il pubblico

“Con Beppe Convertini e Peppone Calabrese domenica 4 dicembre andremo a visitare la città di Agrigento. Preparate le valigie perché alle ore 12,20 si parte!”, con questo post pubblicato qualche nella pagina ufficiale il programma Linea annuncia la puntata dedicata ad Agrigento e alla Costa del mito. Non manca a corredo il suggestivo video di presentazione che in pochi secondi anticipa tutte le straordinarie bellezze che questo territorio offre e che saranno al centro della trasmisisonre Rai. A cominciare dal bianco candore della Scala dei Turchi bagnata dall’azzurro del mare, non può mancare il simbolo indiscusso di Agrigento: la Valle dei templi di Realmonte, il Parco archeologico checustodisce al cui interno è custodito il patrimonio monumentale e paesaggistico di età classica , non solo gioielli del territorio ma anche uno sguardo alle unicità enogastronomichee agroalimentari che questo angolo di paradiso offre., senza dimenticare i panorami mozzafiato tra mare e terra.



Nelle settimane scorse la troupe del noto programma incentrato sul territorio e sul comparto enogastronomico e agroalimentare aveva fatto tappa Distretto Turistico Valle dei Templi come aveva commentato Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO :“Siamo felici di avere ospite ad Agrigento la troupe di Linea Verde che da sempre documenta la bellezza delle parti più affascinanti d’Italia Ed ancor di più perché il programma ha scelto di raccontare al pubblico la Costa del Mito e tutte le sue attrattive, spesso sconosciute ai più".

L’attesa è quasi finita , tra qualche giorno basterà sintonizzarsi domenica 4 dicembre su Rai 1 per ammirare l’immenso patrimonio naturale, artistico e culturale che Agrigento e dintorni offrono.