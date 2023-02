Scala dei turchi, videoclip di 12 anni fa riscoperto in Moldavia: turisti “a caccia” della scogliera bianca

Non è certo la prima volta che una canzone di parecchio tempo fa venga riscoperta in un paese diverso da quello in cui è stata realizzata, diventando un successo inaspettato e trainato, come in questo caso, da un videoclip.

E’ il caso di “Heroes”, brano che il cantautore agrigentino Daniele Guastella realizzò nel 2011 con la pop star Olia Tira. La canzone è diventata un tormentone in Moldavia e il video che la accompagna è stato girato alla Scala dei turchi con qualche scorcio ad Alessandria della Rocca. Un ulteriore veicolo di promozione per la scogliera di marna bianca a Realmonte, del tutto inatteso, che però ha già dato i suoi frutti: sono tantissimi, infatti, i turisti provenienti dall’Est europeo che, sull’onda della popolarità di “Heroes”, sono curiosi di conoscere e vedere con i propri occhi il luogo in cui è stato girato il videoclip.

Daniele Guastella scrisse la canzone insieme al palermitano Martino Lo Cascio, un vero e proprio cult trasmesso nelle radio e nelle tv nazionali. Tra l’altro il produttore del progetto, Serghei Orlov, si è innamorato della Sicilia e del suo mare e quasi ogni anno torna per approfondire la conoscenza dell’isola.