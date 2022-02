Realizza video su capra maltese e ottiene centinaia di visualizzazioni: successo per un regista agrigentino

In appena una settimana ha quasi raggiunto le 2000 visualizzazioni, su Youtube, il video dedicato alla capra maltese realizzato dal regista agrigentino Giovanni Di Caro, originario di Ravanusa, intitolato “Il giardino della capra maltese - Dal latte, al formaggio, alla ricotta”. Si tratta di un documentario girato tra Ravanusa e Butera, più precisamente nelle campagne di Suor Marchesa alle pendici della Muculufa, una collina che s’innalza dolcemente fino a 200 metri per poi impennarsi bruscamente con una cresta rocciosa frastagliata che raggiunge i 355 metri.

A caratterizzare il luogo che ha fatto da sfondo al documentario è un antico casolare che si affaccia sulla valle dove scorre da secoli il fiume Salso, con attorno una schiera di colline e una natura incontaminata e intrisa dei colori davvero unici che solo la Sicilia è in grado di offrire in questa stagione. Ed è proprio qui che si trova un allevamento amatoriale di capre maltesi, curato con grande dedizione da Mario Giannone che nel tempo libero fa il pastore.

“E’ un viaggio nella memoria di un tempo ormai lontano - spiega il regista - per riscoprire ancora oggi quei sapori che rappresentano l’essenza del nostro essere, alla ricerca dei valori d’arte di un mestiere antico che porta con sé la sua storia. Un racconto ritmato dalla musica, che vede le capre protagoniste, immerse in un territorio particolare e ideale per il loro pascolo che li nutre, per poi dar vita a quel prezioso latte che, grazie alle mani dell’allevatore e seguendone i vari passaggi, permetterà di realizzare il formaggio e la ricotta. Insomma un bel percorso istruttivo, ricco di quella cultura contadina che non tramonta mai, che deve ancora oggi essere valorizzata in quanto ricchezza del nostro territorio, volano di un nuovo futuro culturale e turistico che guarda alla riscoperta di un passato che ci tiene legati a quell’amore per le nostre radici che sono la storia di ognuno di noi.

Il video è disponibile al seguente indirizzo: https://youtu.be/zVEGd4vpDrk