“Non ci incartiamo”, il nuovo video di Ard Discount lancia un monito sul tema della sostenibilità ambientale

L'impegno di Ard Discount a favore della sostenibilità ambientale continua con il lancio di un nuovo spot video volto a ridurre l'uso della carta. Il brand siciliano prosegue l’attività di sensibilizzazione in favore dell’ambiente con uno spot di forte impatto che mostra le conseguenze dirette se non si riduce l'utilizzo della carta, ovvero deforestazione e aumento dei rifiuti. L'impatto ambientale della carta ha infatti un ruolo importante e la scelta di ARD di mantenere, e anzi potenziare, una politica di sostenibilità ha permesso di salvare tantissimi alberi, evitando finora di stampare ben 6 milioni e 700 mila volantini cartacei. Un progetto che è partito già da qualche anno con l’utilizzo di impianti fotovoltaici e banconi frigo a risparmio energetico e che nel 2022 ha visto il lancio di una campagna pubblicitaria che mostrava monumenti simbolo della Sicilia ricoperti di cartacce, con la contestuale divulgazione del volantino digitale consultabile attraverso l’app “Ard Discount” o mediante i diversi canali social e Whatsapp, e ancora la distribuzione di un volantino con un formato più piccolo,15x21cm, realizzato utilizzando solo carta certificata FSC (Forest Stewardship Council®) che garantisce la sostenibilità dell’intera filiera.

Si prosegue adesso con la realizzazione del nuovo e incisivo spot video che invita a “non incartarci”, e che evidenzia come il “futuro” sia una responsabilità che ricade sulla scelta di ognuno, e ognuno può quindi fare la differenza. Anche sfogliare un semplice volantino può e deve essere fatto con consapevolezza, perché ogni gesto ha una ricaduta ambientale che diventa ogni giorno più incisiva. “Abbiamo a cuore il futuro e le nuove generazioni - spiega Concetta Lo Magno, responsabile area marketing Ergon -. E' un dovere di tutti mettere in atto strategie mirate che da un lato sensibilizzino la popolazione e dall'altro agiscano concretamente riducendo l'impatto sull’ambiente. Da anni il nostro impegno va in questa direzione. Attivando processi virtuosi e realizzando conseguentemente campagne pubblicitarie che veicolino questo tipo di messaggi, proprio come quest’ultimo spot, un video forte, emozionale, puntiamo ad agire per il bene del nostro pianeta”.