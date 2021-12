Viabilità, mezzo milione di euro per rifare due strade nell'Agrigentino

Mezzo milione di euro per il ripristino della viabilità di due strade in provincia di Agrigento. A finanziare le opere il governo regionale, tramite la Protezione civile. A essere interessate sono la strada statale 118 nei pressi del capoluogo e la "Racalmare", fra Grotte e Favara.

La prima è un'arteria fondamentale per il collegamento con alcuni centri della provincia come Raffadali, Alessandria della Rocca, Sant’Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina e Bivona.

"La sistemazione della strada - spiega la Regione con una nota del proprio ufficio stampa - consentirà di ridurre di almeno 40 minuti i tempi di percorrenza per raggiungere l’ospedale della Città dei Templi".



Altro cantiere pronto a partire è quello sulla “Strada Racalmare” e in particolare nel tratto che collega i Comuni di Grotte e Favara. L’arteria, in prossimità del primo tratto lungo oltre un chilometro che la collega con la provinciale 3, è chiusa al traffico in quanto piena di buche.



"Anche in questo caso – sottolinea il governatore siciliano Nello Musumeci – pur non avendo la Regione competenze dirette in tema di strade, abbiamo deciso di intervenire per ripristinare la viabilità in un’area molto trafficata e riducendo, nel contempo, la pericolosità così da tutelare l’incolumità pubblica".