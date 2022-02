Strada provinciale 32 in stato di abbandono, Cartello sociale e sindaci chiedono interventi

Strada provinciale 32 ormai impraticabile, il Cartello sociale e i sindaci della provincia chiedono ad Anas e al Libero consorzio interventi rapidi per "ripristinare al più presto le condizioni per una normale e sicura mobilità".

A firmare l'appello sono i sindaci di Alessandria della Rocca, Cianciana, Menfi, Calamonaci, Ravanusa, Grotte, Aragona, Sciacca, Santa Elisabetta, San Biagio Platani, Agrigento, Santa Margherita di Belice, Lucca Sicula. Montevago, Villafranca, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Cattolica Eraclea, San Giovanni Gemini, Bivona, Ioppolo Giancaxio, Cammarata, Siculiana, Burgio, Santo Stefano Quisquina, Camastra, Montallegro, Campobello di Licata, Favara, Montallegro, Castrofilippo, Calamonaci, San Biagio Platani, Naro, Realmonte e Sant'Angelo Muxaro.

Il Cartello sociale, inoltre, in una nota "ritiene indispensabile che gli Enti competenti facciano una riflessione sulla fragilità delle infrastrutture viarie del territorio che si caratterizzano per la loro precarietà che spesso si traduce in pericolosità. Tutte le previsioni sull'evoluzione degli effetti climatici confermano infatti che episodi come quelli già registrati si manifesteranno sempre più spesso" e annuncia parteciperà ad una manifestazione il prossimo 26 febbraio per "sollecitare le autorità competenti ad intervenire con tempestività per riportare alla normalità la Sp 32".